Mesi: Želim da osvojim Ligu šampiona i SP

MEKSIKO SITI – Fudbaler Pari Sen Žermena i reprezentativac Argentine Lionel Mesi izjavio je da je srećan što igra u istom klubu sa Kilijanom Mbapeom i Nejmarom, prenose meksički mediji.

Mesi je prošle godine stigao u PSŽ iz Barselone, a za pariski klub ove sezone je postigao šest golova i imao osam asistencija.

„Mbape je zver. Jako je moćan jedan na jedan, ima i izdržljivost i brzinu. Može da postigne mnogo golova, kompletan je fudbaler i to pokazuje godinama. Uopšte ne sumnjam da će i narednih nekoliko godina biti među najboljim igračima sveta“, istakao je Mesi.

Argentinski fudbaler je sa Nejmarom igrao u Barseloni.

„Nejmar i ja smo se lepo proveli u Barseloni. Možda smo mogli i više da budemo tamo, ali evo sad nas je život opet spojio. Oduševljen sam što mogu da igram sa njim. Zajedno provodimo dosta vremena“, rekao je Mesi.

On je istakao da je cilj PSŽ-a da ove sezone osvaji Ligu šampiona.

„PSŽ ima isti cilj kao i u prošle dve godine. Svi znaju da želimo da osvojimo Ligu šampiona. Prošle sezone smo ispali od Reala i to je bilo jako teško za mene. Odigrali smo dve jako dobre utakmice, a mali detalji su odlučili“, dodao je fudbaler PSŽ-a.

Mesi će predvoditi Argentinu na Svetskom prvenstvu u Kataru.

„Ova sezona je posebna zbog Mundijala, ali to ne bi trebalo da utiče na nas. To takmičenje je teško osvojiti, jer ne pobeđuje uvek najbolji. Pripremamo se za sve izazove koji nam mogu doći na putu do tog cilja“, zaključio je Mesi.

SP će biti održano od 20. novembra do 18. decembra u Kataru. Argentina će biti u grupi C sa Saudijskom Arabijom, Meksikom i Poljskom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.