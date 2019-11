Micić: Atamanove kritike i pohvale ne doživljam lično

ATINA – Košarkaš Efesa Vasilije Micić izjavio je da pohvale i kritike trenera Ergina Atamana ne svata previše lično.

Efes je sinoć u Pireju ubedljivo savladao Olimpijakos 86:67 u 7. kolu Evrolige, a srpski plejmejker imao je sjajno veče sa učinkom od 27 poena (6/9 za dva, 5/6 za tri), dva skoka, pet asistencija, dve ukradene i tri izgubljene lopte za 35 minuta na parketu.

„U odnosu na utakmicu sa Panatinaikosom, sada sam se osećao odlično. Bio je dobar meč, ali je vreme da se okrenem novom susretu. Isto tako je i sa lošim partijama. Ništa ne treba da shvatite previše lično. Može da se dogodi svakome. Bitno je jedino da se oporavite što je pre moguće“, rekao je Micić za Jurohups.

Micićeva odlična rola došla je samo nekoliko dana posle susreta sa Panatinaikosom, kada ga je Ataman javno kritikovao, rekavši da je njegova partija bila neprihvatljiva i neprofesionalna.

„Već sam nekoliko puta kazao da sve radim na svoj način. Trener mi je dao bitnu ulogu u ovom timu. On ima pravo da kaže šta misli. Ne bih rekao da me je to učinilo boljim ili lošijim. Čak i kada me pohvali, trudim se samo da samo ostanem dosledan sebi“, zaključio je Micić.

(Tanjug)