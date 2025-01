Mijailović apelovao na navijače da sačuvaju evroligaški derbi i srpsku košarku

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović rekao je da će biti pojačane mere bezbednosti na večerašnjoj utakmici protiv Crvene zvezde u Evroligi i pozvao je navijače oba kluba da ne uzvikuju uvrede i političke parole već da sportskim ponašanjem čuvaju evroligaški derbi i srpsku košarku.

Mijailović je u pismu objavljenom na klupskom sajtu svim učesnicima utakmice poželeo dobro zdravlje i sportsku atmosferu i naveo da večerašnji duel izaziva veliku pažnju i da će čitava evropska košarka biti okrenuta ka Beogradskoj areni.

U Areni će biti prisutno oko 1.000 navijača gostujuće Zvezde, zbog čega su pojačane bezbednosne mere.

„Prisustvo navijača oba kluba u dvorani iziskuje pojačavanje sektora bezbednosti i nadzora, što smo i učinili dupliravši broj redara koji održavaju red u dvorani i kontrolora na ulazima. Takođe, povećan je broj sigurnosnih kamera u dvorani. Klub je organizovao i detaljan pregled dvorane koji će prethoditi KD pregledu policije. Klub je od MUP-a zatražio pomoć u kontroli ulaza kako bi se sprečili pokušaji ulaska u dvoranu bez važećih ulaznica“, naveo je on.

Košarkaši Partizana igraju večeras od 20.30 kao domaćini protiv Crvene zvezde, utakmicu 24. kola Evrolige. Obe ekipe bore se za plasman u doigravanje, crveno-beli su osmi na tabeli sa 13 pobeda i 10 poraza, a crno-beli su 11. sa 12 pobeda i 11 poraza.

„Želim da se obratim svima koji će večeras biti na tribinama Beogradske arene: Čuvajte evroligaški derbi i srpsku košarku. Već 2026. godine biće donete odluke o evroligaškim licencama. Beograd i Srbija jesu deo košarkaške elite, a sada je prilika da to postanemo i dugoročno. Prvi ovosezonski derbi u Evroligi je protekao u fer i sportskoj atmosferi, gde su se članovi naše delegacije osećali bezbedno, a navijači bili u prilici da bodre svoj tim. Uzvratimo gostima na isti način“, rekao je Mijailović.

On je pozvao navijače oba kluba da se okrenu isključivo košarci i dešavanjima na terenu i naveo da postoje informacije da se u hali mogu pojaviti osobe koje ne žele da utakmica protekne u najboljem redu, već da izazovu incidente.

„KK Partizan je sportski klub i nedopustivo je da usled samovolje bude iskorišćavan kao sredstvo za ostvarivanje nečijih ličnih, političkih ili bilo kojih drugih interesa koji nemaju veze sa košarkom. Ostavimo se međusobnih vređanja, političkih parola i sitnih profitiranja na temeljima scena koje ni jedan ljubitelj sporta ne želi da vidi. Neka svako podržava svoj klub“, dodao je on.

Predsednik crno-belih rekao je da važnu ulogu u sprečavanju incidenata imaju i sami navijači u dvorani.

„Ukoliko primetite nešto što bi ukazivalo na pripremanje incidenta, budite odgovorni i prijavite to prvom redaru. Snimite situaciju mobilnim telefonom i sačuvajte video kao dokaz. O svemu ovome je obaveštena i Evroliga, čiji će službenici bezbednosti sa velikom pažnjom posmatrati utakmicu. Učinimo svi da današnji praznik evropske košarke to ostane i u budućnosti. Neka pobedi bolji rival na terenu, a nadam se da će to biti Partizan“, rekao je Mijailović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com