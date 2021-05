Mijailović: Partizan za ABA ligu bez sukoba interesa

BEOGRAD – Za ugled same ABA lige u Evroligi i regularnost lige je od ključnog značaja da unutar lige ne postoji nikakav sukob interesa“, rekao je danas predsednik Partizana Ostoja Mijailović.

Učesnik ABA lige će od naredne sezone biće filijala Budućnosti, Studentski centar, a predsednik Partizana navodi da u ligi već postoji takav slučaj kada su u pitanju Crvena zvezda i FMP, te da će ovogodišnji finalisti Jadranske lige imati svoje razvojne timove.

„Partizan se jasno zalaže za to da jedna uprava ne može imati pod svojom kontrolom dva kluba u istom rangu takmičenja. Da se Mladost iz Zemuna plasirala u ABA 1 ligu, što im od srca želimo, mi bismo okončali naš ugovor o saradnji. Isto to očekujem od Budućnosti, da im Studentski centar više ne bude partner nego rival“, rekao je Mijailović za Telegraf, spomenuvši odnose Crvene zvezde i FMP-a:

„Oni su jednim delom neke stvari otklonili, kada je sa mesta predsednika FMP-a, smenjen Zoran Tošković, advokat našeg gradskog rivala i čovek koji je u rodbinskoj vezi sa porodicom Čović. Kompletna situacija mora da se do kraja istera i razrešenje tog problema ćemo tražiti pred jedinom institucijom koja je za to dovoljno kompetentna, a to je CAS u Lozani“, kaže Mijailović dodajući da su u prošlosti dueli Crvene zvezde i FMP-a iz Železnika bili predvidivi:

„Za ugled same ABA lige u Evroligi i regularnost lige je od ključnog značaja da unutar lige ne postoji nikakav sukob interesa“, zakjlučio je Mijailović.

(Tanjug)

