Mijailović: Siniša ostavio upečatljiv trag, srećni smo što je deo Zvezde

BEOGRAD – Siniša Mihajlović je u relativno kratkom boravku u Crvenoj zvezdi ostavio upečatljiv trag koji i dan danas onima koji su ga gledali i koji ga se sećaju, izaziva radost i sreću što je takav igrač bio deo našeg kluba, izjavio je predsednik FK Crvena zvezda Svetozar Mijailović.

„Niko ne može zaboraviti onu dečačku radost kad se postigne gol, pa trk ka severu, pa loknasta kosa. Siniša je bio kompletna ličnost, neko ko je u svojoj karijeri uvek bio vezan za Zvezdu. Poznat je i onaj podatak da kad je igrao u Laciju nije želeo da izađe na utakmicu protiv Zvezde. Toliko je poštovao klub u kom je stekao afirmaciju“, rekao je Mijailović za klupski sajt.

Zvezda će se sutra na meču sa Vojvodinom, klubom iz kojeg je MIhajlović stigao na Marakanu, oprostiti od legendarnog fudbalera.

„Retko koji sportista je u sebi imao radost igre i tu želju i volju. On je borac koji je kao mlad uspeo da se nametne u formiranom timu Crvene zvezde i dođe do jedne od ključnih pozicija u ekipi. Mladi ljudi koji su svesni svojih vrednosti, svesni su i toga da moraju mnogo da ulažu u sebe da bi dostigli vrhunski nivo, a Siniša je bio takav čovek i to se u njegovoj daljoj karijeri potvrdilo“.

Skupština Crvene zvezde trebalo bi sutra da donese odluku da tribina VIP zapad dobije ime Siniša Mihajlović.

„Zvezda se prema svojim legendama na pravi način odužuje, a ova utakmica je samo segment kojim se obeležava njegov odnos prema Crvenoj zvezdi. Upravni odbor je predložio da se VIP zapad tribina nazove imenom legende Siniše Mihajlovića i sutra će se o tome razgovarati na Skupštini“.

Utakmici će se odazvati i brojne legende iz čuvene „Barijevske generacije“.

„Meč ima i takmičarski karakter, jer želimo da pobedimo važnu utakmicu u borbi za titulu, ali će biti i posvećen Mihi u smislu posebnog programa koji su pripremili navijači i klub. Na meču će biti prisutna i Mihina porodica, kao i saigrači iz čuvene generacije iz Barija, a program će početi nešto ranije u odnosu na 16 časova. Ulaz je besplatan, što navijači već i znaju“, istakao je Mijailović.

