Mijatović: Brazilci se plaše reprezentacije Srbije

BEOGRAD – Uveren sam da će fudbalska reprezentacija Srbije odigrati dobru utakmicu protiv Brazila na Svetskom prvenstvu u Kataru, izjavio je bivši reprezentativac naše zemlje Predrag Mijatović.

„Prvu fazu Mundijala ispratiću odavde, iz Madrida, a kasnije shodno situaciji, ukoliko reprezentacija Srbije nastavi dalje, a ja se iskreno nadam da hoće, otići ću da pogledam jednu od utakmica koje dolaze“, kazao je Mijatović na Televiziji K1.

„Uvek treba naglasiti da je reprezentacija Srbije izborila plasman na SP u veoma teškoj grupi gde je jedan veliki Portgal morao da bude drugi i traži na drugi način svoje mesto na Mundijalu. Treba biti i realan, jer je Brazil apsolutno jedan od favorita za osvajanje SP i to uvek treba uzeti u obzir. Kada bi reprezentacija Brazila mogla da bira s kim će da igra prvu utakmicu, sigurno ne bi izabrali Srbiju. Oni se negde reprezentacije Srbije i plaše zato što znaju kako je došla na Mundijal kao i zbog konstelacije ekipe. Srbija ima igrače koji su motivisani i koji imaju kvalitet, kao i selektora Dragana Stojkovića Piksija koji zna šta hoće i koji je igrao fudbal na vrlo visokom nivou. Sve su to stvari koje sigurno na neki način plaše reprezentaciju Brazila, ali s druge strane, oni kao favoriti ne verujem da imaju problem da svoj plan i cilj kroz prvu utakmicu postave na pravi kolosek“, istakao je Mijatović.

On je naveo da je utakmica između Srbije i Brazila važna i komplikovana.

„Da je moglo da se bira, ja svakako ne bih igrao prvu utakmicu protiv Brazila. Žreb je tako hteo i treba odigrati utakmicu na najbolji mogući način. Ja sam optimista i msilim da će reprezentacija Srbije biti na nivou i da će odigrati dobru utakmicu, ali – igramo protiv favorita. Malo toga reprezentacija Srbije može da izgubi na ovoj utakmici ako bude rezultat negativan, a mnogo da dobije ako bude pozitivan. Kao što znate, ja sam selektorov prijatelj i pričali smo pred odlazak reprezentacije u Katar i optimizam je prisutan. Atmosfera je fenomenalna i ja se nadam da će na kraju to sve biti okej“, izjavio je da nekadašnji igrač Partizana i Reala.

Utakmica između Brazila i Srbije biće odigrana u četvrtak od 20 sati. Mijatović je objasnio i na šta tačno misli kada kaže da se Brazilci „malo plaše Srbije“.

„Mislio sam na informacije koje mogu da dobiju. Ja sam u fudbalu i znam kako igrači brazilske reprezentacije razmišljaju i kakvo mišljenje imaju o reprezentativcima Srbije. Postoji veliki respekt, veliko poštovanje prema reprezentaciji Srbije zato što je balkanski fudbal istorijski veoma talentovan i prisutan u najjačim ligama. Igrači s našeg podneblja igraju u svim najjačim ligama Evrope, isto kao i Brazilci. Mi smo talentovana nacija i Brazilci to znaju. Sa reprezentacijom Srbije, ali i ranije s reprezentacijom Jugoslavije, nikada nisi mogao da budeš siguran šta će se desiti na utakmici. Možeš da pobediš lagano, a može da bude veoma komplikovano“, dodao je Mijatović.

Ekvador je juče u prvom mecu na Mundijalu savladao domaćina, selekciju Katara rezultatom 2:0.

„Ko je pratio Ekvador kroz kvalifikacije, znao je sigurno da će pobediti. Jedino je pitanje bilo sa koliko golova razlike će dobiti. Jako je velika razlika u kvalitetu. Ne verujem mnogo u te matematičke i simulatorske stvari pogotovo kada je igra u pitanju. Verovatno postoje statistički podaci koji vas mogu orijentisati kako će stvari da stoje, ali bezbroj puta smo videli u utakmicama da se dešavaju nelogične i nenormalne stvari. Primer od prošle godine. Real sa osvajanjem Lige šampiona posle ludačkih utakmica i momenata. Nikakvi simulatori Realu nisu davali nikakve šanse pa se to ipak dogodilo. Ne treba tome verovati i to ne bi trebalo da bude parametar šta se može i koliko se može. Mislim da reprezentacija Srbije može da napravi iznenađenje na SP, to je pokazala i kroz kvalifikacije, ali naravno da u jednoj utakmici mogu da se dogode stvari koje niko ne može da predvidi“, rekao je Mijatović.

On je istakao da se apsolutno zalaže za upotrebu VAR tehnologije.

„Tehnologija je u današnjem fudbalu apsolutno neophodna i ne bi trebalo da ceo teret padne na jednog sudiju. Da rezultat i ceo tok meča padne na jednu osobu, na tako važnom takmičenju kao što je SP. Zašto da se ne upotrebi tehnologija kao što je VAR ako već postoji? Naravno, tehnologija nije stopostotno tačna jer uvek ima tih nekoliko procenata koji mogu sve da promene i može da pogreši. Postoje ljudi koji su protiv tehnologije u fudbalu i ja to poštujem, ali ja nisam jedan od njih. Na ranijim Mundijalima, kada tehnologija nije bila prisutna, bilo je katastrofalnih grešaka. Setimo se reprezentacije Španije na Svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji i Japanu – to je bila katastrofa. Otišli su sa Svetskog prvenstva, a da je postojao VAR oni bi i dalje bili tamo i možda postali svetski prvaci. Uvek može da se nađe greška, ali hajde da razmišljamo tako da VAR donosi mnogo pozitivnijih stvari nego onih negativnih“, poručio je Mijatović.

On je istakao da je Brazil na svim Mundijalima, a posebno na ovom, ozbiljan kandidat za osvajanje titule.

„Njihova reprezentacija sazreva. U svim segmentima i na svim pozicijama su jako kvalitetni. Počevši od golmana, odbrane, srednjeg reda i napada. Imaju nekoliko igrača kojima je možda ovo i poslednje prvenstvo na kojem nešto mogu da urade. Mislim prvenstveno na Nejmara koji se i u klupskom takmičenju pripremao, u top formi je. Vinicius je jedna od zvezda Reala, kao i Militao… Na papiru su jedna od najkompletnijih i najkvalitetnijih ekipa. Međutim, reprezentacija Srbije isto tako ima svoje adute i jaku stranu. Ima jednu stvar koju možda nema nijedna druga na Mundijalu, a to je taj sjajan ambijent koji vlada untar reprezentacije, kao i sjajnu i lepršavu igru i pomaganje na terenu. Kroz izjave igrača vidite da nemaju nikakvu dilemu i strah, što je jako pozitivno pred prvu utakmicu. Vratio se Mitrović, Vlahović je tu, Jović koji je postigao gol na poslednjoj prijateljskoj utakmici. Tu je Tadić koji fenomenalno vodi svoju reprezentaciju, a tu je i selektor Stojković koji je napravio nešto što do sada možda nije uspelo nijednom treneru, a to je da sve svoje ideje na najbolji mogući način prenese na igrače i da oni sve to urade. To su kvaliteti, uz naravno i fudbalski kvalitet, i sve je pozitivno. Hajde da vidimo tu prvu utakmicu“, istakao je Mijatović.

On je čestitao srpskom teniseru Novaku Đokoviću osvajanje završnog turnira u Torinu.

„Svaka čast Noletu, on je apsolutni fenomen i koristim priliku da mu čestitam na svemu što radi. Apsolutno sam siguran da će još mnogo toga da uradi u budućnosti. Tu nemam dilemu nikakvu“, kazao je Mijatović.

On je otkrio kada bi mogao da se zaputi u Katar.

„Ako Srbija ode dalje, a siguran sam da hoće, idemo na Portugal ili Urugvaj. Teška utakmica, svakako. Ako razmišljamo daleko, daleko… Ako budemo igrali polufinale onda ću apsolutno da dođem. To bi bilo fenomenalno. Stojković mi je rekao da je potpuno normalno da dođem na jednu tako važnu utakmicu“, zaključio je Mijatović.

(Tanjug)

