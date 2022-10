Mijatović: U finalu SP želim Srbiju i Argentinu

MADRID – Legendarni reprezentativac Jugoslavije i nekadašnji fudbaler Partizana i Real Madrida Predrag Mijatović izjavio je danas da bi voleo da u finalu Svetskog prvenstva u Kataru igraju Srbija i Argentina.

„Želim da reprezentacija Srbija igra finale sa Argentinom. Ja mislim da Srbija može da ima važnu ulogu na ovom Svetskom prvenstvu jer sam gledao sve utakmice. Igramo efektivan i lepršav fudbal. Iskustvo na velikim takmičenjima nije veliko, ali svako prvenstvo ima svojih iznenađenja. Niko nije verovao da Hrvati na prošlom mogu da budu u finalu pa zašto ove godine to iznenađenje ne bi bila Srbija? Hajmo svi da navijamo da se moja želja ostvari“, rekao je Mijatović, koji se iz Madrida uključio u program K1 televizije, u emisiju „Kec na jedanaest“.

Nekadašnji sportski direktor Real Madrida prokomentarisao je i grupu Srbije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine u Nemačkoj.

„Grupa je rekao bih dosta slabija u odnosu na druge grupe, ali moram da kažem da u današnjem fudbalu nema laganih ekipa i reprezentacija. Svakako treba biti obazriv. Na papiru Srbija je apsolutni favorit u grupi, što je pozitivno. Mislim da 24 godine Srbija nije igrala na Evropskom prvenstvu. Grupa daje optimizam ali mora se biti opezan.

Dragan Stojković je kao selektor bio jako konkretan i direktan kada je nakon žreba izjavio da reprezentacija Srbije ima veliku želju, i da će bez obzira na protivnika, Srbija znati šta treba da radi i kako treba da igra. Ja se apsolutno slažem sa njim s obzirom na to da je na fenomenalan način reprezentacija otišla na Svetsko prvenstvo, a u Ligi nacija je bila prva u grupi. Pored dobrih rezultata Srbija igra jedan vrlo interesantan i lepršav fudbal i to je put koji ne treba menjati. I Dragan Stojković to vrlo dobro zna“, izjavio je bivši fudbalski as.

Mijatović je poželeo sreću svom prijatelju Draganu Stojkoviću na mečevima Mundijala i istakao da nema sumnje da će nastaviti da obavlja odličan posao.

„Mislim da je igračima dao veliko poverenje i da veruje u njih što je igračima mnogo važno. Vodi ih na najbolji način. Mi smo dugogodišnji prijatelji i često pričamo o fudbalu i o svemu drugom. Nekoliko puta je bio u Madridu da gleda neke utakmice i to je višedecenijsko prijateljstvo. Izuzetno ga dobro znam i znam da je napravio sjajan posao, i znam da će to raditi i dalje. Želim mu puno sreće i da uz kvalitet i dobru igru imamo i sreću koja je jako važan faktor, pogotovo u završnici Svetskog prvenstva i kvalifikacijama za Evropsko. Dragan Stojković Piksi drži sve pod kontrolom, apsolutno sam siguran u to“, rekao je Mijatović.

Osvrnuo se bivši napadač Reala i na činjenicu da Srbija u napadu ima dva vrhunska golgetera Aleksandra Mitrovića i Dušana Vlahovića.

„Obojica mogu da u svakom trenutku ‘zabiju’ gol. Piksi zna i poznaje svoj tim, ima i Tadića i vezni red, pa odbranu i golmana. Navikli su na selektora kao što je i on navikao na njih. Kroz sve ove utakmice koje slede svi će imati svoju šansu. Filozofija se ne menja i to je jako pozitivno. Svi će imati svoje mesto i svi će pomoći da reprezentacija ode na Evropsko prvenstvo. Nemam nikakvu dilemu. Igrači znaju šta treba da rade i tako se i ponašaju, to se vidi u njihovoj igri. I u intervjuima koje daju. Skladni su i vidi se da u timu vlada dobra atmosfera“.

Osvrnuo se Mijatović i na podatak da u Srbiji raste broj Jugoslovena.

„Bez obzira na to što mogu da budem Crnogorac, što sam sada Španac, a bio sam Jugosloven, pa Srbin, promenio sam četiri nacionalnosti u zadnjih 20 godina, moram da priznam da sam jugonostalgičan. To je bila velika i sjajna zemlja. Ne deklarišem se kao Jugosloven, ali nemam ništa protiv toga da se neko tako izjašnjava. To je bila divna zemlja u kojoj sam imao fenomenalno detinjstvo, sa tom zemljom bio sam prvak sveta u Čileu… Ne mogu sve to da odbacim i kažem: ‘Ja sam moderan i neću da pričam o tome’. Ne čudi me to jer veliki broj ljudi i dalje misli da bi nam svima zajedno bilo mnogo bolje. I ja to mislim, iskreno rečeno, ali pratimo nove tendencije. Kada bih mogao da vratim vreme, bio bih za to da smo i dalje Jugoslavija i da se ne desi ništa od onoga što se desilo“, zaključio je Mijatović.

(Tanjug)

