Mik Šumaher naredne nedelje testira bolide Formule 1

Nemački vozač Mik Šumaher tesitraće naredne nedelje bolide Formule 1.

Ferari je saopštio da će 20-godišnji Šumaher testirati bolid te ekipe 2. aprila u Bahreinu.

Šumaher se ove sezone takmiči u Formuli 2, a član je Ferarijeve vozačke akademije. On će oba dana testiranja voziti bolide Formule 1, pošto će 3. aprila biti za volanom Alfa Romea.

On je sin sedmostrukog šampiona Mihaela Šumahera, rekordera po broju titula u Formuli 1. Pet je osvojio sa Ferarijem, od 2000. do 2004. godine. On sa 91 pobedom drži rekord po broju pobeda, a drugi je po broju pol pozicija, iza Luisa Hamiltona iz Mercedesa.

Mik Šumaher debitovaće u Formuli 2 za vikend.

„Svesno ostavljam po strani sve što je vezano za testiranja, pošto se radujem učešću u prvoj trci Formule 2 i koncentrisaću se 100 odsto za predstojeći vikend“, naveo je on.

(Beta)