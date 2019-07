Milanović i Rađen u Zvezdi: Da stvaramo šampione kod kuće

BEOGRAD – Novi trener vaterpolista Crvene zvezde Igor Milanović i povratnik kao igrač, nekadašnji reprezentativac, Nikola Rađen izjavili su danas da su srećni zbog povratka kući i da će učiniti sve da u klubu, zajedno sa Wind sportom, stvore nove šampione.

Milanović i Rađen vratili su se među crveno-bele u sklopu saradnje sa Wind sportom.

„Srećan što sam se vratio kući, sa Jelenićem i Milojevićem sam stari prijatelj. Drago mi je što se javila ideja da se uspostavi saradnja sa Wind sportom i mene postavi za šefa struke i da budem zajedno sa Rađenom, koji je ovde osvojio Ligu šampiona. LJudi iz Zvezde pokazali su spremnost da osveže tim i sa ambicijom da budemo prvi. Za mene je to izazov i novo iskušenje, u mom Beogradu. Možda bude i izenađenja u pojačanjima, tim će igrati čvrsto i želimo da svakom u Ligi šampiona budemo čvrst rival, pa i Ferencvarošu“, rekao je Milanović na konferenciji za medije u Sportskom društvu Crvena zvezda.

On je dodao da su pregovori trajali pola sata i da ne treba pridavati važnost tome što je najdublji trag u karijeri ostavio u Partizanu.

„Nije mi prvi put da branim boje Crvene zvezde, biće verovatno nezadovoljnih navijača Partizana, ali ja sam bio u Zvezdi 90/91 kad je prvi put osvojena tula, prvi put pobeđen Partizan, sa Vlahom Orlićem, kad smo Jelenić i ja bili najbolji centarski tandem na svetu i šteta je što zbog embarga nismo igrali Ligu šampiona“, poručio je Milanović.

Rađen je takođe izrazio zadovoljstvo što se vratio u Beograd.

„Drago mi je što sam ovde, intimno sam priželjkivao da završim karijeru u Zvezdi, klubu koji volim i ta koji navijam. Dodatno, saradnja sa Wind sportom uticaće da projekat koji smo započeli u Pančevu podignemo na viši nivo i siguran sam da ćemo da stvaramo nove šampione“, rekao je Rađen, koji je prethodne dve sezone proveo u Dinamu iz Moskve.

Direktor kluba Igor MIlojević iskoristio je priliku da novinarima čestita Svetski dan sportskih novinara i poručio da je želja svih da maksimalno iskoristi prisustvo cvelikog šampiona kakav je MIlanović, pre svega u pravljenju sistema za mlade i buducnost.

„Saradnja sa Wind sportom će nam u budućnosti doneti kapacitete rada mlađih kategorija. Minule sezone za dlaku je izgubljena titula, čestitke igračima i treneru Aleksandru Filipoviću. Prvo mesto izgubljeno je porazom u Beogradu od Šapca, ne u finalu. Jedna od najtežih sezona, ali iskustvo više, da budemo još jači i još bolji. Ponosan sam an to što smo najbolji u fer-pleju“, rekao je on.

Dosadašnji trener Aleksandar Filipović unapređen je na funkciju koordinatora za mlađe kategorije.

Zvezda će naredne sezone igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, i to od prvog kruga.

(Tanjug)