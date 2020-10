Miler-Mekintajer vodio Partizan do pobede u Istanbulu

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u gostima ekipu Bahčešehira sa 82:76 (24:17, 14:22, 21:17, 23:20), u utakmici četvrtog kola Grupe A Evrokupa.

Partizan je upisao drugu pobedu, dok je turski tim i dalje bez trijumfa.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 22 poena, Erik Mika je ubacio tri poena manje, Nemanja Dangubić je postigao osam, a Nemanja Gordić i Novica Veličković po sedam.

U redovima Bahčešehira najbolji je bio Erik Grin sa 23 poena, dok su Džamal Džouns i Burak Jildizli postigli po 16 poena.

Partizan je dobro počeo utakmicu, poveo je sa 9:15, nakon čega je propustio nekoliko prilika za lake poene i ubedljivije vodjstvo. Crno-beli su, poenima Gordića, na prvi odmor otišli sa sedam poena prednosti (17:24), da bi početkom druge deonice stigli i do plus deset (19:29).

Izabranici Vlade Šćepanovića su kontrolisali meč i održavali prednost, imali su i plus 12, potom i plus 11, ali je turski tim u finišu prvog poluvremena uspeo da preokrene rezultat predvodjen Džounsom i Grinom. Bahčešehir je upravo poenima Grina stigao do 39:38 na poluvremenu.

Bahčešehir je održavao prednost do finiša treće četvrtine kada je Mika vratio prednost Partizanu – 56:59.

Sredinom poslednje četvrtine, Partizan je posle pet vezanih poena Mekintajera poveo sa 65:70, a isti igrač je u uzbudljivoj završnici, i pored jedne izgubljene lopte, izrastao u heroja meča. On je prvo 66 sekundi pre kraja pogodio važnu trojku (72:78), a potom i odlučujući koš osam sekundi pre kraja meča.

Partizan će u narednom kolu dočekati Burž, dok će Bahčešehir gostovati Veneciji.

(Beta)

