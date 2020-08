Milijaš: Fokusirani smo na Proleter

BEOGRAD – Pomoćni trener fudbalera Crvene zvezde Nenad Milijaš izjavio je da je tim fokusirana na sutrašnji susret protiv Proletera u Novom Sadu u 5. kolu Superlige, uprkos činjenici da su u ciklusu utakmica koje se igraju na tri dana.

„Gostovanje između dva evropska duela je uvek teško. Proleter je odigrao nekoliko dobrih i čvrstih utakmica, pogotovo kod kuće. Nijedan meč nije lak, uvek imamo posebnu pripremu za protivnika i svesni smo da je svaki bod bitan na putu do osvajanja titule. Trudimo se da igrače fokusiramo na to da razmišljaju o Proleteru, iako je donekle i normalno da razmišljaju o evropskim utakmicama. Verujem da ćemo doći do cilja“, rekao je Milijaš na konferenciji za medije na stadionu „Rajko Mitić“.

Pomoćnik Dejana Stankovića osvrnuo se i na to da gotovo sve ekipe iz prvenstva brane protiv Crvene zvezde.

„Radimo na treninzima i kako da probijemo „bunker“. Većina utakmica nam je takva da igramo protiv ekipa koje stoje nazad i čekaju kontre. Opet, kad god napadamo, moramo da razmišljamo o odbrani. Mislim da pojedinačni kvalitet tu najviše dolazi do izražaja i rešava utakmice. Imamo igrača sposobne za to. Uvek je lakše kad se postigne prvi gol i na vreme „otvori“ utakmica.“

Govorio je i o raspoloživom igračkom kadru pred meč sa Proleterom.

„Tek smo imali jedan trening posle utakmice sa Evropom, tako da ćemo videti. Svi su zdravi, razgovaraćemo sa fudbalerima, videti kako se osećaju i izvešćemo najbolji sastav od igrača koji su spremni za meč. Ko god bude dobio šansu i zaigrao, zna šta treba da radi kada nosi Zvezdin dres. Kod nas nema prvih 11, svako čeka priliku“, zaključio je Milijaš.

Meč između fudbalera Proletera i Crvene zvezde igra se sutra od 18 sati u Novom Sadu.

(Tanjug)

