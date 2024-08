Milojević: Bode je blagi favorit ali ne plašimo se nikoga

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je večeras da je Bode Glimt blagi favorit u predstojćoj prvoj utakmici plej-ofa za Ligu šampiona, da poštuje protivnika, ali da se njegova ekipa nikoga ne plaši.

„Hajde da kažemo da je Bode favorit. Ne znam, lako je to reći. Šanse su 50-50 pred dve utakmice, ali neka bude da su oni blagi favoriti jer imaju 21 odigranu utakmicu u prvenstvu i domaćini su sutra. Mi imamo veliku želju da dovedemo Zvezdu tamo gde želimo da bude. Videćemo sutra, teren je merilo“, rekao je Milojević, navodi se na klupskom sajtu.

Fudbaleri Zvezde igraju u utorak od 21 čas u Norveškoj protiv Bode Glimta, prvu utakmicu plej-ofa za Ligu šampiona.

„Imamo veliki respekt prema Bodeu, ali se ne plašimo nikoga. Pred nama su dve utakmice, prva je sutra i samo o njoj razmišljamo sa ciljem da odigramo najbolje što možemo. Videćemo i koliko će nam protivnik dozvoliti, pa i rezultat na kraju. Očekujem brzu utakmicu svakako“, naveo je Milojević.

„Dosta se pričalo o podlozi, veštačka je trava, biće brzo, videćemo i kakvi su vremenski uslovi. Činjenica je da nije ovo podloga koja je nama uobičajna. Sa Čukaričkim smo igrali u Pančevu na veštačkoj travi, ali ta podloga nema dodirnu tačku sa ovom u Norveškoj. Podloga će davati ritam i brzinu u protoku lopte, ali i to je stil igre Bodea. Imaju sistem, brzo igraju, hitri su, kratki pasovi, a mi moramo da se adaptiramo na teren“, dodao je on.

Trener Zvezde rekao je da golman Omri Glazer nije doputovao sa ekipom iz predostrožnosti posle povrede.

„Nije se povreda pogoršala, ali ne želimo da ulazimo u rizik, jer nije trenirao sa ekipom. Imam poverenje u golmana Ilića i čestitam mu na pozivu u reprezentaciju. Što se ostalih tiče, imamo nekih problema, a danas posle treninga ću videti i opredeliti se za prvih 11“, naveo je.

Govoreći o protivniku, Milojević je rekao da Bode igra u poznatom sistemu, što ga je i dovelo na mapu Evrope i do toga da je redovno šampion Norveške.

„Organizovani su, disciplinovan, i igraju identično kod kuće i na strani. Biće agresivni, ali bićemo i mi. Čeka nas rovovska bitka“, ocenio je Milojević.

On je rekao da je svaka utakmica važna, a da se za ovu ekipa spremala čitavog leta.

„Igramo protiv ozbiljnog protivnika koji je maltene već osvojio prvenstvo Norveške i nalazi se u ritmu i u pravom momentumu. Mi dolazimo iz priprema gde smo imali i povređene igrače i reprezentativce koji su imali pauzu. Meni je to najveći problem, nepoznanica koliko mi možemo u ovom trenutku“, naveo je Milojević.

„Ipak, znam da možemo mnogo, ali moramo da pronađemo pravi ritam. Došao je i Drkušić pre dva, tri dana. Moramo da radimo mnoge stvari u hodu. Nismo na maksimali, ali nadam se da ćemo sutra biti mnogo bolji nego u prethodnim utakmicama“, rekao je Milojević i dodao da se ne bavi procenama kladionica i da ne želi da prognozira rezultat.

Novinar iz Norveške upitao je šta bi bilo u Srbiji da Zvezda ne uđe u Ligu šampiona.

„Bilo bi… Neću da kažem neku tešku reč, ali mi smo takvi. Ipak, kao tim razmišljamo fudbalski, treniramo i uvek sam ponosan na moje igrače. Znaju za koji klub nastupaju, da je Zvezda puna emocija, strasti, ljubavi i da to sve ide u krajnost. Ipak, ovo je samo fudbal“, odgovorio je on.

„Borićemo se za naš klub, imamo mnogo novih igrača, razgovarali smo i sa njima o tome, premda je to teško, jer je naša i filozofija Bodea dijametralno suprotna. Oni mogu da vraćaju najbolje igrače u svoj klub, dok kod nas ko se pokaže, ide u inostranstvo. Danas imam skroz drugačiji tim nego u decembru kad sam preuzeo Zvezdu. Bode godinama ima, ne istog trenera, nego i fizioterapeuta. Napravili su sebi vreme, mi to nemamo i radimo u hodu, ali to je izazov i iskreno – sviđa mi se što je tako“, rekao je Milojević.

(Beta)

