Milojević: Gostovanje u Lučanima najteže do plej-ofa

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da njegovu ekipu u Lučanima očekuje najteže gostovanje do početka plej-ofa.

„Idemo u goste ekipi koja je poslednje tri, četiri godine u vrhu srpskog fudbala. Mladost ima kontinuitet, igrala je finale Kupa prošle godine, u kvalifikacijama za Ligu Evropa, u vrhu je tabele i ima velike ambicije opet u Kupu. Čeka nas sigurno najteže gostovanje do plej-ofa i jedan od od derbija kola. Spremićemo se na najbolji način i dati sve od sebe da odigramo dobru utakmicu“, rekao je Milojević.

Fudbaleri Zvezde igraju u sredu od 16 časova u Lučanima protiv Mladosti, utakmicu 25. kola Super lige Srbije.

„Iskusna su ekipa, godinama zajedno, dodatno su se pojačali Bojićem i Bojovićem, imaju jako dobre pojedince, golman Rosić je medju najboljima u ligi. Krasi ih velika disciplina, a sve zasluge idu na račun Neška Milovanovića, studioznog trenera koji je 24 sata u fudbalu“, dodao je Milojević.

On je rekao da ne želi više da priča o „večitom“ derbiju, koji je u subotu završen bez pobednika, 1:1.

„Navikli smo da igramo u ritmu sreda-subota, spremni smo na to. Moji igrači su profesionalci, fudbal ne zna za juče, to je završeno, čeka nas nova utakmica i novo dokazivanje, takav nam je posao. Imamo jako tešku utakmicu u sredu, treba da budemo koncentrisani, rekao sam sve što sam imao o derbiju i to je gotovo“, naveo je Milojević.

Crveno-beli su u seriji od 50 utakmica bez poraza u domaćem prvenstvu.

„Sve je to lepo bez lažne skromnosti, ali nam nije u fokusu, već da odigramo dobru utakmicu protiv rivala koji je apsolutno drugačiji od svih ostalih u ligi. Jedino Mladost i Čukarički možda nisu menjali tim, dugo su zajedno i odlično se poznaju. Ako rekord dodje, dobro došao, ako ne, idemo dalje. Želimo da prikažemo dobru partiju“, rekao je trener Zvezde.

Fudbaleri Zvezde odigraće četiri utakmice u narednih 10 dana, a Milojević je rekao da ekipa ima iskustva sa tim i pohvalio je igrače koji nisu u protokolu, a za koje je rekao da zaslužuju da budu.

„Nije mi lako, svaki put mi zadaju slatke muke što se tiče sastava. Svidja mi se što ćemo imati toliko mečeva, jer ćemo praviti rotacije i dobiće minutažu. Pošto imamo veliki fond igrača, voleo bih možda da imamo i više od dve utakmice nedeljno“, dodao je on.

On je rekao i da razmatra promenu formacije, pošto u ekipi ima mnogo krilnih igrača i napadača.

Posle 24 kola u Super ligi, Zvezda je prva na tabeli sa 66 bodova, a Mladost je peta sa 39.

(Beta)