Milojević: Jokić pomera granice, mislim da će osvojiti titulu u NBA ligi

ČIKAGO – Pomoćni trener košarkaša Golden Stejt Dejan Milojević, uveren je da će centar Denvera i srpski reprezentativac Nikola Jokić u nekom trenutku svoje karijere sigurno da osvoji titulu u NBA ligi.

Milojević je trenirao Jokića u Megi na početku karijere.

„Stvarno ne znam dokle Jokić može da igra sve bolje. Uvek pomislim kako ne može bolje i da bi bilo lepo da ponovi prethodnu sezonu, ali on omera granice. Samo neka bude zdrav i oboriće još mnogo rekorda. Želim mu da osvoji titulu, a mislim da će to i uraditi. To je ono što izdvaja igrače ovde. Oni sa trofejima ipak imaju malo veću težinu“, rekao je Milojević za RTS.

Jokić je dvostruki uzastopni MVP u regularnom delu sezone u NBA ligi. Denver se trenutno nalazi na prvom mestu Zapadne konferencije NBA lige sa 30 pobeda i 13 poraza.

