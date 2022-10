Milojević: Lalatović glavni kvalitet Nišlija

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je danas uoči sutrašnjeg duela 16. kola Superlige protiv Radničkog iz Niša da je trener Nenad Lalatović glavni kvalitet ekipe sa juga Srbije.

Fudbaleri Radničkog iz Niša dočekaće sutra u 17 časova na Čairu aktuelnog šampiona Srbije.

„Lalatović je svakako jedan od glavnih kvaliteta Nišlija, međutim mislim da svakako imaju i kvalitetan tim, on je došao da ih podigne i to dobro radi, igraju dobro, forma im je u uzlaznoj putanji, tako da se spremamo i za njega, ali i njihov igrački kvalitet“, izjavio je Milojević za zvanični sajt FK Crvena zvezda i dodao:

„Po kvalitetu svakako da zaslužuju bolju poziciju na tabeli, međutim to je fudbal, nekada dobijete to što zalužujete, nekada ne. Gostovanje u Nišu je uvek nezgodno za svaku ekipu. Verujemo u naš kvalitet, ovo je samo jedno u nizu teških gostovanja, a ako budemo na istom nivou igre i fokusa kao u Novom Sadu i Kragujevcu, mislim da možemo do dobrog rezultata“.

Crvena zvezda je ove sezone upravo iz redova Radničkog dobila vredno pojačanje u vidu Stefana Mitrovića.

„Kada je Mitrović bio u Nišu, bio je drugi trener, kao i sastav. Poznaje igrače i to svakako može da nam koristi, sa druge strane se radi o fudbalerima koji dugo igraju u našoj ligi. Znamo njihove kvalitete i mane. U pripremi utakmice ih maksimalno poštujemo, što je obavezno s obzirom da se radi o ekipi Radničkog iz Niša, klubu sa tradicijom. Moramo da verujemo u to što radimo, naš kvalitet i igrače“, rekao je trener crveno-belih koji sutra neće moći da računa na veziste Veljka Nikolića i Sekua Sanoga.

Milojević se osvrnuo i na šampionsku trku sa Partizanom i razliku od pet bodova u odnosu na crno-bele pred pauzu zbog Svetskog prvenstva u Kataru.

„Imamo još pet utakmica u prvenstvu, ako oni pobede sve do kraja, kao i mi, razlika će biti pet bodova. Lakše je reći nego uraditi. Očekuje nas serija ozbiljnih gostovanja, tako da verujemo da fokusom, mirnoćom i jednim odnosom gde idemo iz utakmice u utakmicu možemo do kraja“, izjavio je Milojević.

Pred duel u Nišu Crvena zvezda je lider Superlige sa 38 bodova, dok je Radnički na 11. poziciji sa 16 bodova.

(Tanjug)

