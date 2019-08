Milojević: Muški protiv fenomenalnog Kopenhagena

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da njegovi fudbaleri treba da urade ono što je do njih i da bi voleo da budu pravi i da se „muški“ nose sa fenomenalnom ekipom Kopenhagena.

„Preskočili smo prva dva kola i kog god protivnika da smo dobili bilo bi izuzetno teško. Rival je težak, imamo veliko poštovanje prema njemu. Nemamo čega da se plašimo. Naučeni smo tako da damo sve od sebe, igraćemo pred svojom publikom, boriti se i ništa nećemo da obećamo. Treba dobro da se pripremimo i damo sve od sebe, budemo oni koji treba da budemo, da odigramo dobru utakmicu protiv kvalitetnog i dobrog protivnika. Voleo bih da budemo pravi i muški se nosimo sa fenomenalnom ekipom. Treba da uradimo ono što je do nas“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Zvezda će u utorak od 20.45 na stadionu „Rajko Mitić“ igrati protiv Kopenhagena prvu utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Trenera crveno-belih je uznemirilo pitanje o formi ekipe.

„Mnogo toga se priča o formi… Ne znam zašto se to toliko potencira. Nismo vanzemaljci i superherojska ekipa, već ekipa koja se trudi. Imamo svoja merila koja odredjujemo, da li smo od nekoga bolji. Svi protivnici su teški i danas igraju fudbal. Zvezdu je mnogo koštalo kada je unapred dobijala. U našem narodu je jednostavno to tako. Ništa ne očekujemo. Moramo da izadjemo, koncentrišemo se i uradimo najbolje što je do nas“, kazao je Milojević.

Imao je samo reči hvale o danskom klubu.

„Osim pozitivnih utisaka i veličini tog kluba nemam mnogo toga da kažem. Redovni su članovi Lige šampiona i Lige Evropa. Sve samo u superlativu. Imaju svoj, prepoznatljiv stil igre, bilo na strani ili kod kuće. Igraju apsolutni fudbal, može mnogo da se nauči od njih. Kopenhagenov identitet je vezan za njihovog trenera Solbakena, koji je uz rame ostalih koji znače u evropskog i svetskog fudbala“, kazao je Milojević.

Dodao je da je Kopenhagenu nebitno koji igrač igra na kojoj poziciji i svaki od njih zna šta treba da radi.

Nije želeo da poredi Kopenhagen sa prošlogodišnjim rivalom u baražu ekipom Salcburga, uz reči da totalno drugačije igraju i da je svaki put sve teže i teže.

Zvezda će, ako prodje Kopenhagen, u baražu igrati protiv Jang Bojsa.

„Znamo šta donosi utakmica protiv Kopenhagena i koji su naši ciljevi. Treće kolo donosi više od drugog kola, mnogo toga na našem putu ka Ligi šampiona. Stvarno ne razmišljamo ni o čemu, igrači su fokusirani samo na ovu utakmicu. Apsolutno nas ne dotiče naredni mogući rival“, rekao je Milojević.

Njegova ekipa za vikend nije igrala na gostovanju protiv Voždovca u Super ligi, a Milojević je zahvalio Fudbalskom savezu Srbije na „uslišenoj molbi“.

„Neću da tražim alibi. Procenili smo da ne treba da opteretimo ekipu posle igranja na veštačkoj travi. Imali smo ozbiljnih problema, puno igrača je prvi put igralo na veštačkoj travi i nismo ponovo želeli da ih izlažemo tom opterećenju. Samo je u tome stvar“, rekao je Milojević.

Upitan za status Milana Gajića, koji nije igrao ove sezone, Milojević je reako da je on u konkurenciji, ali da će dobiti šansu tek kada bude fizički maksimalno spreman. Dodao je da je Gajić veliki profesionalac i „u svakom slučaju budućnost Zvezde“.

Vladan Milojević je naveo da se nada da će poseta na stadionu „Rajko Mitić“ biti veća nego na prethodnoj evropskoj utakmici jer njegovi fudbaleri to zaslužuju.

(Beta)