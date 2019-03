Milojević: Nismo vanzemaljci, derbi je uvek totalno nepredvidiv

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da bodovno stanje na tabeli „ne pije vodu“ na „večitom“ derbiju i da je rezultat utakmice sa Partizanom kao i uvek nepredvidiv.

„Pitanje bodova i stanja na tabeli ne pije vodu, niti želimo da razmišljamo na takav način. Željno čekamo utakmicu. Ovakve utakmice čeka ne samo Srbija, već region i mnogo šire. Derbi je totalno nepredvidiv“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda i Partizan će se sastati u subotu od 18.00 na stadionu „Rajko Mitić“ u 24. kolu Super lige Srbije.

Zvezda je prva na tabeli srpskog prvenstva sa 65 bodova, čak 15 više od trećeplasiranog Partizana.

Milojević je naveo da na ekipu ne utiče to što javnost Zvezdu unapred vidi kao pobednika u „večitom“ derbiju.

„Tako je bilo i u prvoj utakmici, posle Napolija… Volimo o tome da pričamo, da pretpostavljamo. I onda bude ‘rekao sam ti’ ili ‘nije to to’. Niti smatram da smo drim tim, niti ne znam ni ja šta, vanzemaljci. Ima svega, dizanja tenzije, igre oko same utakmice. Ali, to na nas neće uticati. Nijedan derbi do sada nije bio ‘kopi-pejst’, pa ne verujem da će biti i ovaj“, rekao je Milojević, upitan da li mu smeta to što javnost Zvezdu praktično već vidi kao pobednika.

Trener crveno-belih je kazao da ekipa nije bila na nivou jesenas protiv Partizana, u utakmici koja je završena nerešeno 1:1, ali je Zvezda igrala jednu od najlošijih ove sezone.

„Nismo bili na najvišem nivou tada, ali ovo su posebne utakmice. Derbi nema nikakvih dodirnih tačaka sa bilo kojim drugim utakmicama, čak i Lige šampiona. To je posebna utakmica u kojoj zavisi od mnogo faktora. Utakmica koja se mnogo razlikuje od svih ostalih u prvenstvu. Pored toga što je borba za tri boda, stvar je i prestiža jer igramo sa našim najvećim rivalom“, kazao je Milojević.

Dodao je da je zadovoljan formom svog tima na početku prolećnog dela sezone, u kom su ostvarene dve pobede.

„Imamo kvalitetan sastav, januarski prelazni rok je iskorišćen maksimalno i za budućnost, ne samo za ovih šest meseci. Nadam se da će svi biti zdravi. Gledamo da nam forma bude najbolja za utakmicu koju igramo, treniramo vredno, dajemo sve od sebe“, rekao je Milojević i dodao da nema problema kada je reč o zdravstvenom biltenu.

Milojević je pozvao navijače Zvezde da u velikom broju podrže ekipu, uz reči da će oni „kao i svaki put pobediti na tribini“, a da je na fudbalerima crveno-belih da daju maksimum i pruže dobru partiju.

