Milojević o debitantima, povredi Pavkova, Boaćiju. . .

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević bio je zadovoljan posle pobede protiv Mladosti iz Lučana sa 2:0, pohvalio je debitante (Petrović, Tomane, Krstović), odao ptiznanje Milošu Vuliću za evrogol, a govorio je i o povredi Milana Pavkova i formi Ričmonda Boaćija.

„Nama je zapravo bio cilj da šansu dobiju igrači kojima treba da damo šansu. Njegoš Petrović je posle dva treninga igrao kao da je godinama s nama. Videli ste i Tomanea, pa Krstovića, on je velika budućnost našeg fudbala“, rekao je Milojević na konferenciji za medije posle meča.

On je odgovorio i na pitanje novinara o šansama da Pavkov zaigra u Kopenhagenu, kao i o lošoj formi Boaćija: „Misterija oko Pavkova? Videćemo!!! Kod sportista je to malo drugačije, do nedelje ćemo verovatno imati neka konkretnija saznanja. Ne mogu sad stvarno ništa da kažem“,

O Boaćiju je, međutim, mogao, i to konkretno.

„Sigurno je da mislim da može mnogo više, razgovaramo, radi. Od njega zavisi. Očekujem da što pre bude onaj pravi Boaći. Nije zaboravio da igra fudbal i ubeđen sam da će polako da dođe na svoj nivo“, poručio je Milojević.

