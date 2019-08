Milojević o debitantima, povredi Pavkova, Boaćiju. . .

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević bio je zadovoljan posle pobede protiv Mladosti iz Lučana 2:0, pohvalio je debitante (Petrović, Tomane, Krstović), odao ptiznanje Milošu Vuliću za evrogol, a govorio je i o povredi Milana Pavkova i formi Ričmonda Boaćija.

„Nama je zapravo bio cilj da šansu dobiju igrači kojima treba da damo šansu. Njegoš Petrović je posle dva treninga igrao kao da je godinama sa nama. Videli ste i Tomanea, pa Krstovića, on je velika budućnost našeg fudbala“, rekao je Milojević na konferenciji za medije posle meča.

On je odgovorio i na pitanje novinara o šansama da Pavkov zaigra u Kopenhagenu, kao i o lošoj formi Boaćija.

„Misterija oko Pavkova? Videćemo!!! Kod sportista je to malo drugačije, do nedelje ćemo verovatno imati neka konkretnija saznanja. Ne mogu sad stvarno ništa da kažem“

A o Boaćiju je mogao i to konkretno.

„Sigurno je da mislim da može mnogo više, razgovaramo, radi.Od njega zavisi. Očekujem da što pre bude onaj pravi Boaći. Nije zaboravio da igra fudbal i ubeđen sam da će polako da dođe na svoj nivo“, poručio je Milojević.

