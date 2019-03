Milojević o poništenom golu, „mezimici“, Tajvanskoj kanasti

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Milojević veoma emotivno je analizirao 159. večiti derbi protiv Partizana 1:1 i poručio da je teško bilo šta analizirati kad se ekipi ne prizna čist gol u 24. minutu.

„Šta da kažem? Napravljena je atmosfera uoči utakmice da je stalno jedan klub oštećen, ali danas ste videli da nam nije priznat regularan i čist gol. Ali, ne samo to, mislim de je i ova druga situacija kad su oni dali gol sumnjiva, iz ofsajda“, rekao je Milojević na konferenciji za medije.

On je dodao da igračima nije bilo svejedno tokom meča, odmah su znali da je gol čist i ko zna gde bi posle utakmica došla.

„Plus laktanje Nikolića, a onda ćemo da pričamo kako je bilo ravnopravno, idemo dalje i ostale fraze. Ne želim da pričam, ali opet dolazimo do toga da se vraća ta neka atmosfera u kojom smo mi „mezimica“. Ovo je jedna Tajvanska kanasta, igramo, ali činjenica je da smo oštećeni i to je velika stvar za jednu ovakvu utakmicu“, poručio je Milojević.

(Tanjug)