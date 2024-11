Milojević: Očekujem mnogo baš kada niko ne očekuje

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da je Barselona u ovom trenutku najbolji tim na svetu, a da od tog predstojećeg duela u Ligi šampiona očekuje mnogo, baš zato što niko ne očekuje.

„Dolazi nam u ovom trenutku tim koji je najbolji u Evropi i svetu, igraćemo protiv tima koji je u svim fazama igre apsolutno na vruncu. Igraju nadahnuto, poletno, puni su samopouzdanja, dosta mladih igrača i trener koji je doneo nešto svoje. Jako je teško da oni imaju manu, ali mi treba da se fokusiramo na sebe, daćemo sve da se na najbolji način suprotstavimo Barseloni pred punim tribinama i pokušamo da ostvarimo ono što smo zamislili na treningu“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Zvezde igraju u sredu od 21 čas na stadionu „Rajko Mitić“ protiv Barselone, utakmicu četvrtog kola Lige šampiona.

Milojević je upitan da li će ekipa biti pod manjim pritiskom jer niko od nje ne očekuje dobar rezultat ni pobedu, već solidan otpor.

„Možda si hteo da kažeš i da što manje primimo golova. Ja očekujem mnogo od te utakmice. Svi znate sa kim igramo, nije ovo samo Barselona, igrali smo sa takvim protivnicima, da ne pominjem da ne kažete da je alibi, ali morate da shvatite da igramo protiv ekipe koja je nestvarno, nestvarno dobra, kao i Benfika, Inter“, rekao je on.

„Istorija Crvene zvezde nas je samo jedno naučila, da se borimo kao lav i to je najbitnije. Nije me sramota, doživljavao sam poraze, ja sam trener i najodgovorniji. Jedino mogu da imam zamerku ako kod njih vidim da ne daju maksimum, ako imam neke primedbe, imao sam na to. To je svojevrsno za nas, neka bude – bunkeraš Milojević opalio kontru. Ja baš očekujem pošto niko ne očekuje i to mi nikada neće biti jasno“, dodao je.

Zvezda je pretrpela tri poraza u tri utakmice u Ligi šampiona, protiv Benfike 1:2, Intera 0:4 i Monaka 1:5.

Milojević je rekao da je u svakoj utakmici ekipa mogla da prikaže više, ali da joj je teško da igra pošto to nije isti nivo igre kao u domaćem prvenstvu, gde dominira i ostvaruje dobre rezultate.

„I onda drugo takmičenje, gde igrate protiv timova koji su neverovatni, gde od ekipe koja ima posed i dominira, dođete do toga da ste u kontrapoložaju. To izaziva strah kod igrača, o tome smo pričali. Složio bih se da smo u utakmicama, osim protiv Benfike, mogli i morali da pokažemo više“, naveo je.

„U domaćem prvenstvu odbrana ne trpi takav pritisak, a u Evropi gde god da igrate je stravičan pritisak, to ne možete da izvedete na treningu i zato kada izađemo u Evropu imamo drugačiji stil. To je problem, jedna pogrešna odluka i možete da budete kažnjeni. To su velike razlike, u domaćem fudbalu dominantno igramo, posed 70, 80 odsto, a u Evropi vam protivnik ne dozvoljava. To su ozbiljni problemi koje pokušavamo da rešimo“, dodao je.

Milojević je Barselonu proglasio favoritom za samu završnicu Lige šampiona, a španski klub ove sezone igra dobro, ostvario je 13 pobeda u 15 utakmica i postigao 50 golova.

„Niko nije očekivao Barselonu u ovoj sezoni na tako visokom nivou. Fenomenalni trener je napravio sinergiju u svlačionici, igraju fascinantno na visokom nivou. Utakmica je 90 minuta, izaći ćemo, borićemo se da izvučemo maksimum, pa ćemo videti kako će se sve to završiti“, dodao je Milojević.

Govoreći o zdravstvenom biltenu, on je rekao da nije ništa bolje nego što je bilo, a da će Nemanja Radonić danas obaviti test kako bi bilo jasnije da li će i koliko moći da izdrži ili nastupi.

Upitan šta je adut Zvezde protiv Barselone, Milojević je odgovorio da je srećan što njegova ekipa igra protiv tako jakog rivala.

„Kako vreme odmiče adaptiramo se na novi format, jeste veći broj utakmica, ali uvek ste imali nekog iz svoje grupe, svog šešira da se borite za prolazak. U ovom trenutku imamo takav raspord sa ekipama koje su jako dobre, a naš adut, nebitno sa kim igramo, sam čin igranja u ovoj atmosferi protiv protivnika kakav je Barsa, što oni dolaze u Beograd, presrećan sam. Ostalo je na igračima da izađemo bez straha, da odigramo, da se potučemo sa njima i da uživamo u toj utakmici“, naveo je.

Upitan da li je pripremao utakmicu gledajući poraze Barselone od Monaka i Osasue, trener je rekao da se tako ne priprema utakmica i dodao da je katalonski klub igru doveo do savršenstva.

Govoreći o sistemu igre, Milojević je rekao da mora prvo da vidi koje igrače ima na raspolagaju.

„Kakvu god strategiju da napravimo, Barselona će igrati svoj dominantan fudbal, a mi ćemo probati da odgovorimo na naš način. Neće nas iznenaditi, nemaju čime jer u svim fazama igraju dobro“, rekao je.

Fudbaler Zvezde Andrija Maksimović rekao je da nema tremu pred duel sa španskim velikanom.

„Ovo me je jednog dana čekalo. Ovo je Liga šampiona, naš stadion, biće pune tribine, drago mi je što ću igrati protiv velike Barselone. I protiv Intera sam video da mogu da igram visokim intezitetom, Monako nije bio kako smo zamšljali, ali sutra je najjači protivnik. Borićemo se jer osećamo da je pred našom publikom sve moguće“, naveo je on.

Maksimović nosi nadimak „mali Mesi“, po legendarnom igraču Barselone Lionelu Mesiju, za koga je rekao da jednog dana želi da igra kao on.

Upitan je o velikoj zvezdi Barselone mladom Laminu Jamalu.

„Igrali smo na Evropskom prvenstvu za igrače rođene 2007. Sjajan igrač, izaći ću i pokazati da sam bolji od njega“, rekao je Maksimović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com