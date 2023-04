Milojević: Pobeda protiv Radničkog, pa nastavak niza u plej-ofu

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je danas da očekuje dobru igru i pobedu svog tima protiv Radničkog iz Kragujevca u 30. kolu Superlige Srbije.

Crvena zvezda će sutra od 18 sati dočekati ekipu Radničkog u meču poslednjeg kola regularnog dela sezone.

„Postoje minimalni zdravstveni problemi, koji su takve prirode da možemo sa jedne strane da razikujemo, a sa druge ne moramo. Odlučićemo u toku dana koja je najbolja opcija, kako bi mogli da odigramo utakmicu u punom ritmu. Želimo da pružimo dobru fudbalsku predstavu i završimo ligaški deo pozitivnim rezultatom“, rekao je Milojević, prenosi zvanični sajt kluba.

Bekovi Crvene zvezde Uroš Spajić i Nemanja Milunović su se nakon povreda priključili saigračima.

„Spajić i Milunović su radili veći deo treninga, međutim i dalje nisu spremni za takmičarski ritam. Nije još realno da zaigraju, niti je takav bio plan. Odlično je što su se vratili trenažnom procesu“, dodao je trener Crvene zvezde.

Milojević je posebno nahvalio Aleksandra Katija, koji je u prošlom kolu protiv Spartaka stigao do trocifrenog broja golova u dresu Crvene zvezde.

„Brojke golova koje je postigao dovoljno govore o Kataiju. Važno je da igraču prija Crvena zvezda, kao i obrnuto. Upravo je to primer Aleksandra Kataija. Nije broj datih golovan slučajan, jer odlično radi i pravi je profesionalac. Nemam nikakve zamerke, karakter kod Kataija nikad nije bio sporan. Zna kakva je odgovornost igrati u Zvezdi. Veoma mi je drago što je postigao 100. i 101. gol. Nadam se da će ih biti još više i da će donositi još mnogo radosti navijačima“, rekao je Milojević.

Milojević je naglasio važnost dobre igre u ofanzivi i defanzivi.

„Volim da čuvamo naš gol. Po redu smo druga najbolja odbrana u Evropi posle Barselone. Ne dopada mi se što primamo pogotke, ali sa druge strane se sve ‘pokrije’ sa velikim brojem dobrih golova. Za ozbiljan napredak je bitno da to sačuvamo. Nadam se da ćemo već sutra na utakmici pokazati progres u tom segmentu“, dodao je trener Crvene zvezde.

On je istakao da je Radnički kvalitetan tim.

„Vidosavljević i Čolović su glavne pretnje. Radnički ima dobar i izbalansiran tim. Trenera koji je prošao sa ekipom letnji i zimski pripremni period. Poseduju kvalitet i prepoznatljive su im konture tima. Ne smemo da potcenimo Radnički. Sa druge strane, igramo na našem stadionu i svakako da ćemo imati prednost Marakane. Ostaje žal što neće biti navijača, ali opet smatram da možemo da odigramo dobar meč. Želimo da nastavimo niz i uđemo na pravi način u plej-of“, dodao je Milojević.

Crvena zvezda će na meču protiv Radničkog igrati bez prisustva navijača.

„Navijači su tokom cele sezone pokazali koliko su verni, kao što se kaže ‘po kiši i snegu’. Ne postavljam u toj temi nikakav znak pitanja. Hvala im za sve, bez obzira da li će doći da nas bodre van zidina stadiona ili ne. Želimo igrom da opravdamo poverenje. Imaće priliku da u poslednje četiri utakmice u plej-ofu dođu, bodre momke i da zajedno proslavimo pobede i titulu“, dodao je trener Crvene zvezde.

Milojević je naglasio da će odnos njegovih fudbalera biti isti u plej-ofu.

„Ne mogu ništa da obećam, ipak je to hipotetičko pitanje. Mogu da potvrdim da će odnos biti isti, od strane igrača i stručnog štaba. Fokus će takođe biti zadržan. Nije realno pobediti sve utakmice u prvenstvu, to se retko dešava. Ako budemo došli do tog uspeha, nećemo stići dotle ako razmišljamo o tome šta će se desti na svih sedam utakmica u plej-ofu. Idemo iz meča u meč mirne glave, maksimalno koncentrisani i pripremljeni za duel“, dodao je trener Crvene zvezde.

Milojević je istakao da bi voleo da Crvena zvezda u plej-ofu na svom terenu dočeka Partizan.

„Voleo bih da se derbi igra na Marakani, ali moramo da igramo po pravilma, koje takmičenje nalaže. Ne možemo da utičemo. Prevashodno drugi odlučuju gde će se i sa kog mesta igrati. Gledamo isključivo nas. Kako tabela trenutno izgleda prva utakmica plej-ofa biće protiv TSC i spremaćemo se za tu utakmicu. Duel sa četvoroplasiranom ekipom naravno zavisi od ishoda susreta Čukaričkog i Partizana, mogu biti oba tima. Imaćemo dobru pauzu za Uskrs da pripremimo ekipu za oba protivnika, jer nas očekuju dueli u razmaku od tri dana“, naveo je Milojević.

On je na kraju analizirao pojedine ekipe iz Superlige Srbije.

„Kolubara je prijatno iznenadila. Klub iz Lazarevca je bio na granici ‘plej-ofa’, a ‘podbacio’ je Radnički iz Niša. To je tim sa tradicijom, smatram da ni oni nisu zadovoljni. Kada govorimo za mesta od prve do pete ili šeste pozicije, takav raspored ekipa se realno očekivao. Možda je eventualno Vojvodina išla sa ambicijom da bude među prve tri pozicije, ali su TSC i Čukarički imali stabilnu sezonu. Kada posedujete stabilnost i organizaciju na kraju sve dođe na svoje mesto. Možete da pobedite na nekoliko utakmica, ali za kontinuitet i da bi stigli do željene pozicije trebalo bi da imate 37 utakmica na veoma visokom nivou“, zaključio je Milojević.

(Tanjug)

