Milojević: Pobeda u derbiju neće odlučiti šampiona Super lige

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da predstojeći 173. „večiti“ derbi neće odlučiti ko će biti šampion Super lige i da svoju ekipu ne naziva favoritom u utakmici protiv Partizana.

„Večiti derbi, to je ono što fudbalsku javnost najviše interesuje. U opticaju je 21 bod, igramo protiv protivnika protiv kojeg smo pre malo više od mesec dana bili u drugačijoj situaciji. Ni tada ni sada nema tajni, znate kako se igra derbi, to je praznik fudbala i nadam se da ćemo moći da ponovimo igru dostojnu derbija, a u kojoj meri, videćemo posle utakmice“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare na stadionu „Rajko Mitić“.

Fudbaleri Zvezde igraju u subotu od 18 časova na svom terenu protiv Partizana, utakmicu 31. kola Super lige Srbije, odnosno prvog kola plej-ofa.

Milojević je rekao da njegovu ekipu pored derbija očekuju podjednako teške utakmice u plej-ofu, ali da je prva naredna najvažnija, odnosno da ne razmišlja o duelu sa Partizanom u Kupu, koji je na programu naredne srede na istom stadionu.

Na pitanje da li pobeda u derbiju znači kraj trke za titulu, Milojević je odgovorio kratko: „Ne znači“.

Trener Zvezde rekao je da ima nekih problema i nedoumica u vezi sastava, a da će na poslednjem treningu i posle razgovora sa lekarima i stručnim štabom odlučiti ko će igrati.

Na pitanje da li se njegova ekipa opustila u poslednjih nekoliko utakmica, Milojević je rekao da se svaki duel priprema na ozbiljan način, ali i da mnogo zavisi od protivnika.

„Jedno je nešto što se radi, a drugo je ono što se vidi. Ne igrate sami, nije predstava pa da imamo samo publiku, aplauze ili kritike. Imamo protivnika koji sprema utakmicu, sve najbolje o stručnom štabu Partizana, to je veliki klub, rade profesionalno, niko više ne radi na improvizaciji. Plan se nekad ne ostvari jer imate protivnika koji je možda u tom trenutku bolji, nadahnutiji, ima svoj dan i to su nijanse koje stvore utisak da li je bilo dobro ili nije“, naveo je on.

„Fudbal je jedini sport gde se vezuje rezultat sa igrom, kada pobedite u košarci, niko ne pita kako ste igrali. Trudimo se da imamo pozitivan rezultat, za to se igra, a najidealnije bi bilo da to bude uz dobru igru“, dodao je trener Zvezde.

Njegova ekipa ove sezone nije pobedila Partizan, a upitan je da li su crveno-beli favoriti s obzirom da imaju sedam bodova prednosti u odnosu na Partizan.

„Nikada nisam rekao da je moja ekipa favorit ni u čemu. To su stvari za novinare i navijače. Rekao sam da imamo 21 bod u opticaju i sutra je početak mini takmičenja. Ono što je iza nas me ne interesuje. Favoriti ili ne favoriti u bilo kojoj utakmici, nije baš prikladno pričati ko je favorit. To od mene nećete čuti, bez obzira na mesto protivnika na tabeli, kada počne utakmica rezultat je 0:0“, naveo je on.

„Kod nas se stvorila slika da derbi ima posebnu draž, kad neko osvoji titulu a nije pobedio Partizan, ispadne da je Partizan bolji, a to nema nikakve veze. Ako ne pobedite ovog, a izgubio si od onoga što je ispao iz lige… Nemamo opterećenje, imamo pritisak, sportski. Igramo protiv ekipe koju poštujemo, kao i ostale. Koncentrisani smo na sutrašnju utakmicu, znamo šta je ulog“, dodao je Milojević.

Trener Partizana Igor Duljaj neće predvoditi ekipu zbog suspenzije, već njegov pomoćnik Albert Nađ. Na pitanje da to prokomentariše, Milojević je rekao da ne razmišlja o tome i da stručni štab ne čini samo trener, a da u Partizanu rade ozbiljni ljudi.

Duljaj je rekao da će putem telefona biti u komunikaciji sa stručnim štabom, a upitan da li će Zvezda pokušati da ometa signal, Milojević je rekao da to treba da ostane šala.

Drugi derbi uzastopno sudiće sudija Pavle Ilić, a Milojević je rekao da bi umesto negativnih komentara, bolje bilo da se sudijama pruži podrška.

„Ne bavim se time, u klubu postoje organi koji se bave, ali i postoji poverenje u Fudbalski savez. Mnogo toga je nepravedno prema sudijama, oni su živi ljudi, naše greške se mnogo manje vide. Treba ih rasteretiti, da sude kako treba, ne samo sutra. Mnogo pridajemo tome važnosti, a kada se to pominje iz nedelje u nedelju bude malo ružno. Imam poverenje u sve sudije, naši su, kakvi su takvi su, najbolji su, kao i igrači i treneri“, naveo je on.

Milojević je posle prošlog derbija (2:2) bio nezadovoljan time kako se u javnosti govori o Zvezdi, a sada je ponovio da ima mnogo zle namere, ali da se nada da je sada drugačije i da će derbi opravdati draž fudbalske igre u Srbiji.

Zvezda u 173. „večiti“ derbi ulazi sa 77 bodova, a Partizan sa 70.

