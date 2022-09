Milojević: Poštujemo Monako, ovde su padali i veći klubovi

BEOGRAD – Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević izjavio je danas da „crveno-bele“ ovvekuje kvalitetna utakmica protiv Monaka u prvom kolu grupe H Lige Evropa.

Crvena zvezda će sutra na svom terenu od 21 sat na svom terenu dočekati Monako.

„Očekujem kvalitetnu utakmicu, protiv kvalitetnog protivnika, ne zato što je u perfektnoj formi, nego zato što igra jednu od fizički najzahtevnijih liga. Igraju drugim intenzitetom, na nekim drugim brzinama, fizički su dominantni i moćni, to su pokazali i protiv Pari Sen Žermena. Nisu vanzemaljci, najbolji su u promenama poseda, jer su veoma direktni i agresivni, to je nešto što im prija. Protiv ekipa gde su oni dominantni imaju problema. Očekujem jednu utakmicu gde uz našu disciplinu i kvalitet koji imamo možemo da pružimo dobru igru i ostvarimo dobar rezultat. Poštujemo Monako, ne pretimo nikome, ali uz dužno poštovanje ne pobeđuje onaj koji je bolji na papiru, ovde su pobeđivani i mnogo jači timovi od Monaka, naravno za to nam treba devedeset plus minuta discipline, želje za nadigravanjem i potpunog fokusa u svim segmentima igre“, istakao je Milojević, preneo je zvanični sajt Crvene zvezde.

Milojević se osvrnuo i na prethodnih nekoliko duela na kojima je sa klupe vodio ekipu Crvene zvezde.

„Svakako da nisam zadovoljan kada ne dobijem utakmicu, mislim da igra nije bila slaba. Ako gledate igru protiv TSC smo imali 27 udaraca, od toga 11 u okvir gola, dok oni imaju pet u okvir gola. Uz malo sreće je taj rezultat mogao da ode na na 3:1 ili 4:1, naravno uvek je teško kada primite gol, pa jurite rezultat. Nikad ne tražim opravdanja za sebe, ali ne znam od kada je 1:1 sa Partizanom na njihovom stadionu neuspeh. Jedan Partizan koji je naš najveći konkurent igra sa defanzivnim opredeljenjem kući. Mislim da nema prostora za polemiku o krizi, pobede su nešto što nas gura dalje, toga smo svesni, ovaj klub samo pobede i traži. Momci ne treba da imaju pritisak zbog toga, nego zbog dobre kolektivne igre, dobrog odnosa prema utakmici i dobre predstave. Arhivirali smo utakmicu protiv TSC“, naveo je trener Crvene zvezde.

On je istakao da je Monako dobar tim.

„Kada oni treba da kontrolišu igru su ranjiviji, međutim ukoliko pogledate protiv koga su oni igrali kada su izgubili, ne odgovaraju im ekipe koje mogu da ih ugroze na tranziciju. Tranziciona su ekipa, u početku su igrali 4-3-3, zatim su našli sistem koji im odgovara, direktnije 3-4-3, dosta kvalitetnih igrača imaju. U pripremi utakmice treba ispoštovati svakog protivnika, imamo teren na kojem volimo da igramo, ekipu i igrače za koje se pričalo da je to najbolja generacija od 1991. Sada posle dva remija dovodimo u pitanje da li su dovoljno dobri, ja verujem da jesu, da ne verujem ne bih ovde sedeo. Verujem da ekipa ima kvalitet, naravno poljuljao ih je šok, nisu ušli u LŠ. Ali to je nauk za ubuduće, nema potcenjivanja ni precenjivanja, to je 90 minuta borbe“, istakao je Milojević.

Trener Crvene zvezde je naveo da je Mirko Ivanić neizvestan za sutrašnji duel.

„Naravno da Ivanić nedostaje, čudno mi je da se uvek više priča o igračima koji nisu tu, nego o ovima koji su tu. Kada Ivanić igra pitanja su zašto Kangva ne dobija šansu, kada Kangva igra pitanja su zašto nije tu Ivanić. Mirko je kvalitetan igrač, poena, asistencije, golova. Opterećenje koje je podneo u poslednjih godinu i po dana, konstatno igranje, 55 utakmica od početka, nemate takva tri igrača u Evropi. Očekivano je da dođe do pada fizičke forme i mislim da će on iz te povrede izaći jači. Ukoliko postoji minimalna šansa da njegovo stanje neće biti gore nakon utakmice sa Monakom, biće u sastavu“, dodao je Milojević.

On je rekao da je zadovoljan napadačima koje ima u timu.

„Dva dobra napadača koja mi imamo kao što su Pešić i Kulibali su dovoljna. Ako sutra pobedimo potrebno nam je još osam bodova za prolaz dalje, možda sedam. Ne može jedna utakmica da nam bude prekretnica sezone, posle tog meča sledi Novi Pazar i taj duel je onda prekretnica, a zatim i Trabzon za koji isto važi. Svako ko je radio u Crvenoj zvezdi bar jedan dan zna da je svaka sledeća najbitnija, sledeća je Monako pa ćemo videti posle toga. Sada ne bih bio zadovoljan remijem, jer u svaku utakmicu volim da uđem sa ciljem da pobedim“, zaključio je Milojević.

U drugoj utakmici prvog kola grupe H u Budimpešti će igrati Ferencvaroš i Trabzon.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.