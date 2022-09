Milojević pred Napredak: Moramo na pobednički kolosek

BEOGRAD – Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra na stadionu „Rajko Mitić“ Napredak u 12. kolu Superlige, a trener crveno-belih Miloš Milojević poručio je da ekipa mora da se vrati na pobednički kolosek.

Utakmica u Ljutice Bogdana počinje u 17.00, a za aktuelnog prvaka Srbije dolazi posle poraza od Trabzona (2:1) u drugom kolu H grupe Lige Evrope.

„Mislim da moramo da pobedimo sutra. Napredak je organizovana ekipa, tako da je na nama da dobrom i brzom igrom razbijemo tu koncepciju i uđemo u utakmicu dobro, agresivno i sa energijom, da bismo mogli da dobijemo to što želimo“, rekao je Milojević za klupski sajt Crvene zvezde.

Trener crveno-belih priznao je da je ekipa malo poljuljana, ali da je na njemu da to koriguje.

„Ekipa je u dobrom stanju, naravno da tim koji je navikao da pobeđuje konstantno poljulja svaki lošiji rezultat. Treba nam iz utakmice u utakmicu da se podižemo, ali i nivo forme i rezultate. To je uloga trenera, da kada ne ide dobro, ekipu podigne. Na meni je da zajedno sa momcima ispravim te stvari. Ne bih se vraćao na to što je bilo, radi se o Evropi, o tome ćemo pričati kad bude došlo vreme za Evropu. Mislim da smo u prvenstvu i protiv Novog Pazara pokazali karakter i protiv TSC jako dobru igru, koja nažalost nije krunisana pobedom. Ubeđen sam da ćemo iz utakmice u utakmicu rasti“, rekao je Milojević.

Strateg tima sa Marakane izjavio je da je Aleksandar Katai glavni igrač ekipe i da fudbaler iz Srbobrana nema problem sa tim što nije bio starter protiv Trabzona.

„Katai je ogroman profesionalac, tako da nikakvih problema nije bilo. Imam praksu da sa igračima razgovaram i oni znaju kad igraju i kad ne igraju, zašto ne igraju. On je naš glavni igrač, tako da ne postoji ni trunka sujete kod njega. Katai je tu za kolektiv, spreman je da igra kad i koliko mu mi kažemo. Želimo da on igra stalno i na svom nivou, na njega računamo i sutra. Što se tiče pitanja da li je bitno da postigne gol, mislim da je pre svega najvažnije da ekipa pobedi, a ko će postici gol, to je najmanje bitno“, izjavio je trener Crvene zvezde.

Milojević se osvrnuo i na status Nemanje Motike.

„Status Motike je isti kao i svih ostalih igrača na toj poziciji, tu je najveća konkurencija. Mislim da postoji veliki potencijal kod njega, velika želja. Da li je ova utakmica prava za njega ili nije, to ćemo videti, ali svakako da računamo na Motiku i imamo ga u planovima“, izjavio je Milojević.

