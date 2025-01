Milojević: PSV je jak protivnik, od svojih igrača očekujem da pruže maksimum

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je danas da njegovu ekipu očekuje veoma jak protivnik, kao i da veruje da će igrači pružiti svoj maksimum u duelu sa PSV-om.

„Mislim da je PSV jedna fantastična ekipa, dolazi iz jedne jako dobre lige. Sa druge strane u svim elementima i fazama igre su jako dobri, možda je početak bio malo slabiji, onako kako nisu planirali, ali to niti će nas zavarati niti to može da umanji njihov potencijal. Biće jedna zanimljiva utakmica. Moje najveće pitanje samom sebi je šta mi možemo da očekujemo od nas. To je najveća nepoznanica. Sa tog nekog aspekta biće zanimljiva utkamica sutra“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra na stadionu „Rajko Mitić“ ekipu PSV-a iz Ajndhovena, u utakmici pretposlednjeg sedmog kola Lige šampiona.

PSV se nalazi na 23. mestu, pretposlednjem koje vodi u nokaut fazu Lige šampiona, sa osam bodova, dok je Zvezda na 31. poziciji sa tri boda.

Milojević je dodao da njegov tim nije imao mnogo vremena za odmor, kao i da je pozitivna strana što su svi igrači odradili pripreme u Turskoj.

„Bile su specifične za nas (pripreme), ja ne mogu da se setim kada smo poslednji put igrali 21. januara neku zvaničnu utakmicu, pošto je to inače u našoj zemlji jedan ‘mrtav period’. Na nama je bilo da maksimalno iskoristimo ovo vreme koje nas je poslužilo u Turskoj. Odradili smo koliko smo mogli na najbolji mogući način. Koliko će to biti dovoljno, videćemo sutra“, ocenio je on.

Trener Zvezde osvrnuo se i na prošlu godinu, kada je Zvezda imala probleme sa povređenim igračima.

„Jedino što mi je ostao žal u toj 2024. godini je što nisam imao sve igrače na raspolaganju. Imali smo ozbiljnih problema što se tiče povreda. Tu je Mimović (Ognjen), od Glazera (Omri), Mirka Ivanića, Olajinke (Peter), Duartea (Bruno), to su sve igrači koji imaju veliki uticaj na našu igru. Nećemo se vraćati na to, bilo je šta je bilo, imamo utakmicu sutra pred nama, mislim da su momci odradili maksimalno sve ono što smo mi tražili od njih“, rekao je on i istakao da od igrača očekuje da budu „foksuirani i da daju svoj maksimum“.

Milojević je istakao da je PSV ekipa koja igra na visokom nivou, uz poziv navijačima da pruže veliku podršku u duelu sa holandskim timom.

„Ono što je najbitnije je da mi dođemo do našeg maksimuma i da probamo da odigramo na najbolji mogući način. Igramo pred našom publikom, ovom prilikom pozivam sve naše navijače da dođu u što većem broju, da nam pomognu. Istina, biće hladno, a i termin je malo ‘čudnovat’ za nas“, rekao je on.

Trener crveno-belih rekao je i da je holandski klub sastavljen uglavnom od igrača iz omladinske škole, kao i da među najiskusnije spadaju Luk de Jong i Ivan Perišić (nema pravo igranja u ligaškoj fazi Ligi šampiona)

„Karakter mi ne dozvoljava da ovde pričam ko je favorit, a ko nije favorit. U svakom slučaju mogu da kažem da ćemo igrati protiv jednog dobrog, kvalitetnog i jakog protivnika, a sve priče padaju u vodu, sutra ćemo da vidimo u 90. i nekom minutu ko će biti pobednik. Svaka utakmica je posebna i specifična u ovom trenutku“, ocenio je on.

Milojević je rekao i da još uvek ne zna koji će tim izvesti na teren sutra, kao i da kod njega nema standardnih igrača.

„Biće izabran (tim) onaj koji ja budem smatrao zajedno sa mojim stručnim štabom, u planu igre sutra, šta je ono što mi želimo, šta je ono što pokušavamo da uradimo na terenu, taj sastav će da izađe. Taj sastav koji bude izašao, još jednom ću ponoviti, ne mora da bude najbolji sastav“, istakao je on.

Govorio je Milojević i o formi igrača poput Silasa Mvumpe, Jung Vu Seula i Nemanje Radonjića.

„Silas je došao u jednom trenutku kada je pušten da ode iz Štutgarta na pozajmicu, sa druge strane to može da bude i šok igrača, menja sredinu, dolazi u novu sredinu, treba da se prilagodi., A naravno mi smo takvi kakvi jesmo da ćemo tražiti od prve utakmice da on bude najbolji“, rekao je on i potom kazao da je Jung Vu Seul u prethodnom periodu bio u vojsci u Južnoj Koreji, dok je za Radonjića istakao da ima mnogo potencijala.

„Nemanja Radonjić nikada ne može da bude na svom maksimumu, jer Nemanja Radonjić ako bude na svom maksimumu neće igrati za Crvenu zvezdu, igraće u Mančester sitiju, sa pretpostavkom da su Siti ili Real Madrid možda najbolji timovi na svetu“. ocenio je Milojević.

Odbrambeni fudbaler Zvezde Ognjen Mimović rekao je da mu je igranje u Ligi šampiona bio dečački san, kao i da mu je drago što je to ostvario.

„Mislim da je za svakog mladog igrača to neki cilj koji bi svako da ostvari u karijeri i ja sam taj cilj ispunio“, rekao je on i dodao da će igrači pokušati da ponove partiju protiv Štutgarta (5:1).

„Daćemo sve od sebe, borićemo se. Daćemo sve od sebe da se ponovi Štutgart“, zaključio je Mimović.

Utakmica između Zvezde i PSV igra se u utorak od 21.00.

