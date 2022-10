Milojević: Tri boda najvažnija, želimo da budemo efikasni

Trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević rekao je danas da su u predstojećoj superligaškoj utakmici protiv Kolubare najvažnija nova tri boda, ali je dodao da će njegova ekipa pokušati da bude efikasna na tom meču.

„Gledamo na pobedu uvek u vidu tri boda. Želeli bismo da bude puno golova jer je to draž fudbala. Ne želimo da licitiramo jer onda bi se smatralo da ne poštujemo protivnika. Respektujemo Kolubaru, probaćemo da budemo efikasni i tome težimo na svakoj utakmici“, rekao je Milojević, prenosi klub.

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju sutra Kolubari, u utakmici 17. kola Super lige Srbije.

Crveno-beli su lideri domaćeg šampionata sa 41 bodom iz 15 utakmica, dok je Kolubara deveta sa 19 bodova iz 16 odigranih mečeva.

Trener Zvezde je istakao da će njegovi igrači izaći maksimalno fokusirani na duel protiv tima iz Lazarevca.

„Uvek je rizik da ne dodje do pada motivacije nakon velikog emotivnog pražnjenja i zadovoljstva. Dobar rezultat brzo podiže ekipu, imali smo vremena da treniramo i odmorimo. Smatram da će svi koji budu igrali izaći maksimalno motivisano, jer znaju obaveze i odgovornost“, naveo je on.

Milojević je rekao da niko od igrača nema problema sa povredama i da će biti „minimalnih rotacija“.

„Koliko budemo u mogućnosti, jer nam je jako bitna utakmica protiv Kolubare. O Monaku ćemo kada dođe vreme, odnosno od ponedeljka“, rekao je Milojević.

Novinare je zanimalo i da li će Aleksandar Pešić biti u sastavu za meč protiv Kolubare, a Milojević je rekao da ima još vremena do utakmica i da će videti u kakvom je fizičkom stanju pred put.

„Posedujemo grupu igrača koji su izneli veliki broj utakmica otkako sam preuzeo tim. Treba osvežiti ekipu, ali i zadržati kontinuitet. Probaćemo da uradimo sve što je neophodno kako bi bio na raspolaganju na poslednjih pet mečeva do kraja polusezone“, rekao je Milojević.

Crveno-beli imaju sedam bodova prednosti u odnosu na Partizan, a Milojević je rekao da je bodovna razlika značajna sa aspekta podizanja samopouzdanja ekipe.

„Nisam to gledao lično, već sam posmatrao šta je najbolje za klub. Želeo bih da je plus deset, ne zbog lične satisfakcije već da bismo mogli da pružamo još bolje partije. Bitno je da imamo prednost i da sa bodovnom razlikom budemo ispred ostalih u maju“, rekao je on.

Utakmica Kolubara – Crvena zvezda na programu je sutra od 17.00.

(Beta)

