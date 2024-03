Milojević: Vodi se hibridni rat protiv Zvezde, neću to da dozvolim

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da je nezadovoljan bodom protiv Partizana u današnjem „večitom“ derbiju u kome su crno-beli došli da se brane i ocenio da se protiv njegovog kluba vodi „hibridni rat“ jer se priča da je povlašćen u odnosu na ostale.

„Bila je lepa utakmica, dobar derbi, pune tribine, ne znam zvanično koliko je bilo gledalaca. Atmosfera divna, mislim da smo pružili divnu partiju. Što se tiče nas, da li sam zadovoljan rezultatom? Sigurno da nisam. Imali smo dobru igru, optrilike protivnika koji je imao za cilj da se brani, da proba na kontranapad. Odmah da se ogradim, to je sasvim legitimno“, rekao je Milojević na konferenciji za novinare na stadionu „Rajko Mitić“.

Zvezda je na svom stadionu odigrala nerešeno 2:2 protiv Partizana, u 172. „večitom“ derbiju, u 24. kolu Super lige. Crveno-beli su imali mnogo šansi, tri prečke, ali nisu uspeli da pobede, pa je Partizan ostao prvi sa bodom prednosti.

Milojević je zatim pročitao statistiku koja je pokazala da je njegova ekipa imala više prilika.

„Hteli smo da kontrolišemo igru, imali smo dosta šansi, sama statistika priča. Malo je bilo utakmica u mojoj karijeri, da imate ovoliko šansi, a da date samo dva gola, iz nepažnje smo primili dva gola. Golman Jovanović je bio igrač utakmice odbranio je i što se brani i što se ne brani. Imali smo posed 72 odsto protivnik 28, ukupno smo imali 29 šuteva, a oni četiri. Šutevi u okvir gola, mi 12, oni tri. Blokirani šutevi u gol oni osam – jedan. Unutar kazenog mi 22, oni četiri“, naveo je on.

Trener Zvezde zahvalio je svojim navijačima na podršci, a svom klubu je rekao „bravo“ jer je Partizanu dao karata koliko su crno-beli hteli.

„Igrači su probali da daju sve od sebe, što se tiče mojih dali su, da napravimo dobar performans i napravimo utakmicu koja će se pamtiti. Ostaje žal, ako je neko trebalo da bude bliži pobedi, mislim da smo mi“, dodao je on.

Milojević je posle toga pričao o atmosferi koja, kako je naveo, vlada u delu javnosti, da je njegova ekipa povlašćena u odnosu na ostale.

„Otkako sam došao pravi se negativna atmosfera prema nama. Da li ćete pisati da li smo igrali dobro ili ne, neću da ulazim. Ali opet se pravi scenario da je titula nameštena, da je jedan klub potlačen, da jednom timu država ne pomaže, pljuvanje po predsedniku. Jednostavno pravljenje nekog pokreta, samo da se napravi da je neko ugrožen, a neko povlašćen“, rekao je on.

Trener Zvezde naveo je da je priča o tome da je neko potlačen, a neko miljenik, „bušna priča“ i rekao: „Hajde da probamo nešto drugo“.

„Nije slučajno gde god da mi odigramo, pravi se da je nama neko poklonio, a to je jako degutantno. Hajde da probaju drugi scenario. Ne znam šta će da bude na kraju, bravo za naše navijače, borićemo se, trenutno smo drugi, Partizan je prvi, ima još 40 bodova u igri. Srpski fudbal nije toliko loš koliko se stalno predstavlja i ne znam kad bi sve to bilo dobro, šta bismo mi o tome pisali. Samo se gledaju neke negativne stvari, hajmo da gledamo pozitivne“, dodao je Milojević.

On je rekao da neće dozvoliti osporavanje Zvezdinih rezultata.

„Od kada igramo uvek neko osporavanje, omalovažavanje. Neću dozvoliti to. Ne mogu ja to da dozvolim ili ne, ja imam samo to da mogu da vam kažem svoje mišljenje, da se ne priča da kad neko ima, sve je pošteno, a kada nema, nije pošteno. Vodi se neki hibridni rat, vodi se kampanja. Danas nismo pobedili, ako je sve to tačno, što danas nismo pobedili? Ne razumem“, naveo je Milojević.

Upitan je kako priprema ekipu pod tolikim pritiskom.

„Pripremam igrače i pokušavam da vidim dokle će to da ide. I da smo pobedili neko bi rekao da je trebalo da bude žuti karton, crveni karton, penal, pričalo bi se kako ptičice ne cvrkuću i da sila boga ne moli. Ne pričamo o fudbalu, već o degutantnoj stvari i vidim da se širi. Neću to da dozvolim i svaki put ću da budem mnogo žešći ako se to nastavi“, rekao je Milojević.

Zvezda ima bod manje od Partizana, a Milojević je rekao da ekipa ne gleda tabelu nego svaku narednu utakmicu, da je prvenstvo zanimljivo i da ima još mnogo da se igra.

(Beta)

