Milojević: Zadovoljan sam, okrećemo se Ferencvarošu

NOVI SAD – Nakon drugog gola je sve dosalo na svoje, iako smo i u prvom poluvremenu imali mnogo prilika, rekao je trener fudbalera Crvene zvezde Miloš Milojević posle pobede protiv Mladosti GAT u Novom Sadu (4:0).

„Zadovoljan sam kontrolom utakmice, popravljamo efikasnost, ali ne treba praviti pompu od ovog“, rekao je Milojević.

„Ponosan sam na momke, jer su došli na gostovanje, odigrali dobro i postigli četiri gola. Sve to nas približava cilju kom idemo, iako je ovo samo jedan korak. U četvrtak nas očekuje nešto drugo, ali ovo je pokazatelj šta nam treba. Najviše mi se svideo momenat kada Borjan u završnici odbrani zicer i svi skoče, to je dokaz da smo tim i to želim u svakoj utakmici“, izjavio Milojević za klupski sajt.

Zvezdu već u četvrtak čeka novi izazov – Ferencvaroš u Ligi Evrope.

„Probali smo da osvežimo i rasteretimo ekipu, nije isti intenzitet kao u Evropi. Imamo četiri dana da se spremimo i već večeras krećemo da razmišljamo o Ferencvarošu. Uz dobar odnos, podršku sa tribina i borbu na terenu, mislim da možemo da imamo dobar rezultat“, poručio je Milojević.

(Tanjug)

