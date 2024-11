Milošević: Čestitke igračima na strpljenju; Obradović: Bili smo dobri u prvom poluvremenu

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević izjavio je da je njegova ekipa na današnjoj utakmici Super lige Srbije protiv Jedinstva iz Uba pokazala odličnu dozu strpljenja i da je na različite načine uspevala da ugrozi gol rivala.

„Imali smo dosta ulazaka u njihov šesnaesterac u prvom poluvremenu, ali smo bili brzopleti i donosili pogrešne odluke. Rekao sam igračima da samo tako nastave i da će gol doći, i to se obistinilo. Čestitke momcima na strpljenju, pronalazili smo različite načine da ugrozimo gol protivnika. Čestitke mladim momcima na iskorišćenoj šansi, biće toga sve više, možemo svi biti zadovoljni“, naveo je Milošević nakon utakmice za TV Arenu Sport.

Partizan je na svom terenu u Beogradu pobedio Jedinstvo iz Uba 3:0, u 17. kolu Super lige Srbije.

Trener Jedinstva iz Uba Miloš Obradović rekao je da su njegovi igrači dobro igrali u prvom poluvremenu, ali da je bilo teško podići ekipu nakon brzo primljenih golova u nastavku utakmice.

„Znali smo da će biti teško, Partizan je Partizan u kakvoj god situaciji da je. Odigrali smo sasvim korektno u prvom poluvremenu, imali smo par prilika za pogodak, kompaktno se branili. Bilo je teško podići ekipu posle primljenih golova na početku drugog poluvremena, do kraja utakmice nismo ništa stvorili od šansi. To su mladi momci, napredovaće sve više iz dana u dan i biće sve bolji“, kazao je on.

Partizan je drugi na tabeli sa 31 bodom, dok Jedinstvo zauzima poslednje, 16. mesto sa pet bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com