Milosevic i Šljivic među 60 najtalentovanijih igraca sveta

LONDON – Mladi srpski fudbaleri Jovan Milošević i Jovan Šljivić nalaze na spisku 60 najtalentovanijih igrača na svetu, koji su rođeni 2005. godine, objavio je britanski „Gardijan“.

Milošević je član Vojvodine, a rođen je 31. jula 2005. godine.

„Visoki, veoma atletski napadač postigao je pet golova i postao najbolji strelac EP za fudbalere do 17 godina u maju, kada je Srbija stigla do polufinala gde je poražena od Holandije. Na prvi pogled, on je čista „devetka“. Ali njegova tehnika, kontrola lopte i kretnje bez lopte, kako u napadu, tako i kada vrši presing na protivnika, čine ga raznovrsnijim, modernim kompletnim napadačem“, piše u analizi britanskog lista.

Šljivić je član Crvene zvezde, a rođen je 14. oktobra 2005. godine.

„Srbija ima nekoliko vrhunskih talenata u ovoj generaciji i teško je reći koji ima najveće šanse da uspe. Šljivić možda nije najsigurniji među njima, ali je možda najuzbudljiviji, istivve se tehnikom i kreativnošću. Jedan od najmlađih u timu koji se plasirao u polufinale EP do 17 godina, počeo je da pravi talase u seniorskom fudbalu, postigao je tri gola u prvih pet nastupa na pozajmici u Grafičaru, filijali Crvene zvezde koja igra u Prvoj ligi Srbije“, piše u tekstu Gardijana.

(Tanjug)

