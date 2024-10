Milošević: Još nismo izašli iz krize igre, radimo na tome

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da rezultati u prethodnim utakmicama nisu bili loši, ali da ekipa još nije izašla iz krize igre, pošto i dalje ima padova koji je skupo koštaju i da je prethodnih dana rađeno na tome da se ti padovi ublaže u predstojećem prvenstvenom duelu protiv Čukaričkog.

„Svi smo zdravi, to je najbitnije za svakog trenera. Potrudili smo se da iskoristimo period od poslednje utakmice protiv Novog Pazara da probamo da korigujemo neke stvari koje su bile evidentne. Rezultatski možemo da kažemo da to nije loše u poslednje tri utakmice, ali i dalje nismo izašli iz krige igre. I dalje ima delova igre koji su mnogo problematični, a što je najgore, jako skupo ih plaćamo, te padove“, rekao je Milošević na konferenciji za novinare.

„Uvek ih ima i kad ima samopouzdanja i kad se dobro igra, ali se pronalaze načini da se ublaže padovi i plati što manja cena. To je bio naš cilj ove nedelje i videćemo da li smo uspeli nešto za ovaj meč“, dodao je on.

Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 15.55 na svom terenu protiv Čukaričkog, utakmicu 13. kola Super lige Srbije.

Milošević je rekao da je taj duel derbi kola, a govoreći o protivniku, rekao je da je Čukarički dobra i kvalitetna ekipa, koja je dugo na okupu.

„Imaju veći kvalitet od onog što pokazuju, dugo je prvenstvo i očekujem da budu u prve četiri ekipe u ligi. Imaju kvalitet za to, ne mogu da zalazim zbog čega su njihovi trenutni rezultati šareni, ali ono što vidim spolja je da su sigurno u top četiri. Očekujem jako težak meč, verovatno najteži otkako sam ponovo u Partizanu“, naveo je on.

Bivši napadač Partizana rekao je da je sjajna vest za sve u klubu najavljeni povratak navijača na stadion u Humskoj i dodao da će to biti dodatni motiv za ekipu, pošto domaći teren uvek mora da bude prednost.

Na pitanje o podršci koju je dobio od Privremenog organa koji je preuzeo vođenje Partizana, Milošević je rekao da mu je drago zbog toga, ali da njegov status zavisi isključivo od rezultata.

„Od toga šta ekipa uradi biću krivac i odgovoran, za bilo šta što ne valja kada su u pitanju rezultati, što je normalno. Lepa je podrška uprave, ali moja sudbina će direktno zavisiti od onoga što budemo uradili. To jeste malo nezahvalno s obzirom da nisam birao tim, ali to mi niko neće uzeti kao olakšavajuću okolnost“, rekao je.

„Da smo mi u fenomenalnoj situaciji, prvi na tabeli i sa 20 miliona na računu, posle tri neuspeha bio bih u problemu i to je jasno. Svesno sam ušao u ovo, većina mojih prijatelja i članova porodice su bili protiv toga, ali niko me nije trao. Ako preuzmete odgovornost morate da stojite iza toga. Bio sam svestan svih problema, sada i više jer sam upoznat sa celom situacijom. Znamo od početka da je teško, nema kukanja sad“, dodao je on.

Milošević je rekao da prijateljski odnos koji ima sa čelnicima sportskog sektora Predragom Mijatovićem i Dankom Lazovićem pomaže u saradnji, ali da je posao nešto sasvim drugo.

„Pred nama je težak i zahtevan period, kako meni, tako i njima u rukovođenju kluba. Dobro je da smo na istim talasnim dužinama, bitno je da napravimo zajedničku energiju, da veslanje bude u istom smeru i da se što pre dokopamo zelene grane“, naveo je on.

Milošević je dodao da je prethodnih dana stalno bio u klubu, koji je u tranzicionom periodu posle odlaska stare uprave i da je bio zatečen današnjim odlaskom sportskog direktora Ivice Ilieva, ali da nema više informacija jer nije učestvovao u razgovorima.

Partizan u utakmicu ulazi sa četvrtog mesta na tabeli i 20 bodova iz 10 utakmica, a Čukarički ima bod manje na petom mestu, ali i dve utakmice više.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com