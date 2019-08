Milošević: Kad se sve sabere, rezultat na kraju nestvaran

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, posle pobede u Beogradu protiv Moldea u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu Evrope, bio je zadovoljan igrom svog tima samo u drugom poluvremnu.

„Jako loše smo ušli u utakmicu. Razloge u ovom momentu ne znam ni ja. Nisam ni mogao da pomislim da možemo da odigramo ovako loše prvo poluvreme. Kad se sve sabere, ovaj rezultat na kraju mi deluje nestvarno. Drugo poluvreme je bilo dosta bolje i čestitam momcima na tome“, rekao je Milošević na konferenciji posle sinoćnjeg meča.

On je istakao i da se videlo koliko je energija punih tribina falila na ovom susretu.

„U izuzetno teškim uslovima radimo i videli ste večeras koliko energija koja je falila sa tribina može da utiče pozitivno ili negativno. Nekada je jako teško kada se na terenu osećate usamljeno i tu jedino vidim opravdanje za moje momke. Pored toga što se osećamo kao paštorčad u našoj državi, imamo isti odnos i tretman i od strane Uefe. Ekipe koje dođu na naš stadion osećaju se kao kod kuće. I što se tiče atmosfere i što se tiče suđenja i što se tiče svega. Verujte da je u takvim uslovima teško raditi. Ne znamo kako smo uopšte još takmičarski živi. Dobili smo prvu utakmicu, imamo još revanš“, rekao je Milošević.

Izraelac Bibras Natho imao je debi u crni-belom dresu, a njegovim ulaskom igra Partizana dobila na raznovrsnosti.

„Znamo što smo neke igrače čekali i pregovarali i na kraju uspeli i doveli. Drago mi je da se to vidi golim okom. Ista stvar kao i sa Asanom. Natho nije bio spreman za 90 minuta, ali se odmah videla razlika“, rekao je Milošević.

Šef stručnog štaba crno-belih rekao je da se pred revanš neće baviti rivalom.

„Mislim da se više neću uopšte baviti Moldeom. Posle ove utakimce evidentno je da moramo da se bavimo sobom, jer možemo 40-50 posto bolje“, rekao je Partizanov trener.

Na tribinama je bilo nekoliko hiljada deca iz škola fudbala iz cele Srbije.

„Bio sam fokusiran na utakmicu i prvo poluvreme sam bio dobro iznerviran. Od našeg izlaska na teren deca su poslala fenomenalnu energiju. Velika zahvalnost svoj deci koja su došla iz raznih krajeva. Dali su sve od sebe. Na klupi pred početak utakmice komentarisali smo kamo sreće da ih ima 25 hiljada, pa bi moja priča sa početka bila drugačija“, rekao je Milošević.

Milošević je na meču protiv Moldea dobio drugi žuti karton otkako je trener.

„U prvih pet meseci nisam imamo komentar na suđenje. Mislim da je sudija jedva čekao da mi da karton. Da sam još jednom podigao ruku, sa zadovoljstvom bi me isključio“, rekao je trener Partizana.

On je istako da se nada da će Takuma Asano i Bibras Natho biti spremni za revanš u Moldeu.

„Očcekujem da će Asano biti spreman 100 odsto. Sa Nathom je malo druga priča, ali se nadam da će biti u boljem stanju nego danas. Ono što ćemo raditi jesu ispravke svega pogrešnkg što smo radili u prvom poluvremenu. Ova ekipa može mnogo više od onog u prvom poluvremnu“, rekao je Milošević.

On je govorio i o karakteru ekipe koji su igrači Partizana pokazali i protiv Moldea.

„Mi smo mnogo puta pokazali izuzetan karakter. To nije bilo prepoznato. Svi od Partizana očekuju spektakularnu igru, a kada se desi, to je onda sticaj okolnosti. Draža mi je utakmica u Malatiji, gde smo pokazali veći karakter, nego kad je u Beogradu išlo sve kako treba. To smo pokažali i u drugom poluvremenu“, zaključio je Milošević.

