Milošević: Moja želja uoči žreba je ispunjena. . . .

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević izjavio je da je njegova želja uoči žreba polufinala Kupa Srbije ispunjena, pošto će crno-beli biti domaćini Crvenoj zvezdi, ali da bi isto teško bilo i protiv Čukaričkog ili Vojvodine.

„Za razliku od prošle godine srešćemo se sa najvećim rivalom u polufinalu. Ja sam pre žreba imao želju da igramo na našem stadionu protiv bilo kojeg protivnika. Rekao sam i da su ove četiri ekipe koje su u polufinalu najbolje u Srbiji i ne bi bilo lako protiv bilo koga. Pretpostavljam i da sve ekipe imaju ambiciju da osvoje Kup, pa tako i mi, a kad želite da osvojite trofej onda morate da pobedite svaku ekipu do kraja. Ništa se ne menja suštinski, osim činjenice da će ko pobedi imati još jednu tešku utakmicu u finalu“, rekao je MIlošević.

Trener crno-belih ističe da je sada fokus na sutrašnjim prvenstvenim utakmicama.

„Sutra i mi i Zvezda imamo utakmice u prvenstvu, moramo na tome da držimo fokus, da odradimo to kako treba i nadam se da sve prođe bez povreda, pa ćemo imati tri dana, dovoljno vremena za priču o derbiju“.

Milošević je naglasio značaj činjenice da će se derbi u Humskoj igrati sa publikom.

„Raduje što će biti navijača, videli su ljudi i znaju generalno kakav je ambijent za bilo koje sportsko takmičenje bez publike. To zaista deluje nehumano i jako turobno. Na kraju kerajeva derbi je to, to bi tek bilo tužno da bude bez publike“, poručio je Milošević.

