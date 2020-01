Milošević: Niko nije na prodaju i svi su na prodaju

BELEK – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević još jednom je ponovio da crno-beli neće prodavati strance ako ne stigne odgovarajuća ponuda.

Klub uz Humske imao je nekoliko ponuda za napadača Umara Sadika, a cifra za Nigerijca se polako bliži toj odgovarajućoj.

„Već sam govorio o tome koju cenu tražimo za Sadika. Što se tiče mene i stručnog štaba i generalno u našim razgovorima povodom te situacije, zaista suludo deluje da mi razmišljamo o tome kako ne želimo da uzemo 10 miliona za jednog igrača Partizana. To je situacija koja je bila nezamisliva do pre koji mesec, ali eto sada je drugačije. Niko nije na prodaju i svi su na prodaju. Moj stručni štab i ja se zalažemo i uvek ćemo se zalagati za to da ekipa bude što jača, ali ne možemo da izbrišemo interes i opstanak kluba“, rekao je Milošević novinarima na pripremama u Turskoj.

Miloševićevim dolaskom na klupu, Partizan pomera standarde, a to dokazuje odbijanje ponuda od 10 miliona koje se u ranijem periodu ne bi odbile.

„Rekao sam letos da je moj glavni cilj, jedina bitna stvar i ono što sam želeo da uradim u Partizanu od marta, jeste da približim igru Partizana Evropi. To nije bila lična sujeta, želja, prosto iz te cinjenice proizilazi sve ovo. Svaka nova ponuda koju imamo uz dužno poštovanje našem prvenstvu, nije proizašla iz tih domaćih vec iz evropskih mečeva i načina na koji smo igrali u istim“.

Šef stručnog štaba na pripreme u Turskoj poveo je ekipu koja je ostala na okupu za razliku od prošlog leta.

„Ovo je raj, blagoslov u poređenju sa onim od letos. Tada su nam se planovi menjali na tri dana, sada imamo siguran plan i ceo pripremljen pripremni period do detalja. Dva potpuno drugačija univerzuma“, zaključio je Milosević.

(Tanjug)