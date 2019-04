Milošević: Pobedili smo jer smo pokazali zajedništvo

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević bio je zadovoljan pristupom i željom svojih igrača u pobedi nad ekipom Čukaričkog (3:2) u 29. kolu Superlige.

„Uvek kad se pobedi je dobro. S obzirom na situaciju u kojoj smo, pobeda znači malo više. Da sam birao bolji način da pobedimo nisam mogao od ovog koji se u stvarnosti desio. Put iz krize je uvek težak i to su igrači danas shvatili. Takođe su shvatili da kada daš sve od sebe, kada veruješ do kraja, onda na kraju može da se desi da imaš premiju“, rekao je Milošević novinarima posle meča u Humskoj.

Istakao je da je prezadovoljan onim što je njegov tim pokazao i kako se nosio sa kriznim situacijama tokom meča.

„Prezadovoljan sam odnosom igrača u ovoj utakmici. Imali smo za protivnika nezgodnu ekipu koja je bolje nameštena od nas u ovom momentu. Bilo je jako teško odgovoriti svim zahtevima, posebno posle njihovog preokreta. Bilo je teško ponovo se mentalno dići, ali uspeli su sve da prevaziđu. Sa te strane mogu da budem prezadovoljan“, rekao je on.

Milošević je ponovio da ima stvari na kojima njegova ekipa treba da radi.

„Ova nedelja je specifična, još uvek smo u nedelji u kojoj igramo tri utakmice. Nemamo mnogo prostora da radimo na tim stvarima. Danas je bilo bitno da za kratko rasteretimo ekipu psihološkog pritiska i da radimo mirnije i opuštenije.“

Trener crno-belih objasnio je i kolilo su preokreti tokom meča bili psihološki bitni za njegove igrače.

„Mislim da je to upravo jako bitno za ekipu, jer je ovaj tim posle primljenig gola često reagovao negativno i padala u letargiju. Danas su sebe uverili da mogu i to da prevaziđu. S te strane je bitno da veruju, da ono što rade može na kraju da se isplati. Imali smo sreće da cela ekipa, svih 11 igrača i trojica koja su ušla u igru, odradili fenomenalan posao. Pokazali su zajednistvo i želju na terenu. To nismo imali u Kruševcu i zato smo izgubili, iako smo bili bolja ekipa od Napretka“, objasnio je Milošević.

Posle pobede trener crno-belih dobio je aplauz sa istočne tribine.

„Aplauzi su aplauzi. To sam rekao i momcima u svlačionici. Koliko god da je ljudi na tribinama, ako vide da dajete sve od sebe, zviždaće pet, deset minuta i posle će prestati. Mislim da su momci izginuli od prvog do poslednjeg trenutka, sa fazama loše i dobre igre. Volja i odnos nisu bili sporni zato su na kraju i dobili“, zaključio je Milošević.

