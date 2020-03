Milošević pred Spartak: Biće izmena u timu

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milosević, pred meč osmine finale Kupa Srbije protiv Spartaka iz Subotice, rekao je da će njegov tim nastupiti u izmenjenom sastavu u odnosu na poslednji meč u Superligi.

„Još jedna utakmica u nizu, ponovo ulazimo u seriju sreda-nedelja. Imamo određenih problema sa igračima kada su u pitanju sitne povrede. U ovom momentu ne mogu da vam kažem u kom ćemo sastavu izaći sutra. Svejedno vam ne bih rekao, ali ono što moram da kažem jeste da će biti izmena u odnosu na pre neki dan i duela sa Radničkim“, rekao je Milošević na konferenciji za medije na stadionu u Humskoj.

U timu crno-beli povređeni su Sejduba Suma i Bibars Natho, Lazar Pavlović duel sa Radičkim propustio je zbog visoke temperature, a Milošević je upitan i u kakvom stanju se oni sada.

„Natho danas ide na snimanje i onda ćemo konkretno znati. Prve informacije su da nema rupturu, da je u pitanju disterzija mišića. Ne bi trebalo da bude veća pauza. Suma je blizu oporavka. Ima natengut mišić i tu rasekotinu koja uopšte nije mala tako nećemo rizikovati sutra. Lazar Pavlović je juče trenirao sa ekipm, trebalo da bude dobro. Imamo problem sa Sadikom koji vuče povrdu još od Crvene zvezde, kakva je sitaucaija sa njim znaćemo danas, sutra“, rekao je Milošević.

Trener crno-beli istakao je da mu te povrede u određenoj meri otežavaju pripremu meča sa Spartakom, ali da je to sve sastavni deo fudbala.

„U današnje vreme fudbal je takav da planirate jednu stvar, a okolnosti su drugačije i u njima morate da reagujete. Do sada sam se trudio, a trudiću se i ubuduće, da takve stvari ne uzimam kao opravdanje, već kao izazov za mene kao trenera. Činjenica je da ne igramo kao jesenas i logično je da ne možete da odigrate na istom nivou celu sezonu, ali to nije za paniku, sve su to normalne stvari. I da imate i stanke, da imate periode kada je to jedna ravna linija, ali je jako bitno da pokušamo da ne pravimo korake unazad i to je ono što pokušavamo sada, da održimo jedno stanje i rezultatsko i psihofizičko i atmosferu u ekipi jer sam siguran da ce doći vreme da ponovo idemo gore“, rekao je on i osvrnuo se na sutrašnjeg rivala.

„To su najnezgodnije ekipe, jer ne znate šta da očekujete. Ako izađu spremni i motivisani i ako ih krene mogu da budu jako nezgodni po bilo koga. Mogu da uđu i u drugu krajnost i to je nešto što je najteže analizirati. Nama je najbitnije da uđemo kao u meč protiv Radnickog, takav ulaz nam treba i sutra i da se bavimo našom igrom tokom svih 90 minuta, da održimo dobar nivo trke i koncentracije upravo zbog toga što ne znamo do kraja s čime ćemo se suočiti na teren“, zaključio je Milošević.

Meč osmine finala Kupa Srbije između fudbalera Partizana i Spartaka igra se sutra od 18 sati na stadionu u Humskoj.

(Tanjug)