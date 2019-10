Milošević pred Spartak: Izuzetno bitna utakmica posle tri izgubljene u nizu

BEOGRAD – Trener fubalera Partizana Savo Milošević, pred meč 12. kola Superlige protiv subotičkog Spartaka, rekao je da će taj susret biti važan za njegov tim.

„Izuzetno bitna utakmica za nas. Bez obzira na pohvale posle Mančestera izgubili smo tri utakmice u nizu na kojima nismo postigli gol. Slaba je uteha što smo igrama i šansama zaslužili više na svakom od pomenutih mečeva. Rezultati diktiraju dosta toga, brzo će otići u zaborav ako ne krenemo da pravimo dobre rezultate“, rekao je Milošević na konferenciji za medije na SC Telepotik.

Milošević je istakao da mu prijaju pohvale koje je dobio posle susreta sa Junajtedom, kao i to što su se navijači vratili na stadion.

„Ne smemo da letimo. Od toga što smo ljude vratili još je bitnije što smo ih na stadionu zadržali, nismo ih razočarali. Fudbal je varljiv, brzo se menja, pogotovo što svake sedmice igramo po dve utakmice. Imamo obavezu više prema tim ljudima. Iskoristiću priliku da se zahvalim još jednom navijačima, dobro smo igrali dobrim delom što je podrška bila sjajna.“

Milošević je dodao da mu se čini da je publika očekivala da njegov tim pobedi Junajted kako je utakmica odmicala.

„Velika je to stvar, dovoljno smo dobro igrali da je publika poverovala da možemo da pobedimo Junajted. I bili smo blizu. Ono što ljudi vide spolja je navijačko gledanje, a mi moramo da budemo realni. Ritam utakmice je bio na evropskom nivou, a ne naše lige. To me raduje, što smo u svim segmentima i linijama bili ravnopravan, možda i bolji protivnik od Mančestera. To je put“, rekao je Milošević i dodao da je u tom meču video dosta pozitivnih stvari, ali onih koje mu se nisu dopale.

Meč između fudbalera Partizana i Spartaka igra se sutra od 16 sati na stadionu u Humskoj.

(Tanjug)