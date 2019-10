Milošević: Privilegija – posle 53 godine Junajted u Humskoj

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, pred meč trećeg kola Lige Evrope protiv Mančester Junajteda, rekao je njegov tim ima čast i privilegiju što igra protiv tako velikog kluba.

„Pričati o važnosti i posebnosti sutrašnje utakmice je izlišno. Verujemo da je ekipa spremana i svesna onogo što nas čeka, a čeka nas izvanredno teška utakmica. Posle 53 godine imamo priliku da igramo protiv Junajteda. To je praznik fudbala. Ovo je prilika da se izmerimo koliko vredimo. Igranje u Evropi donosi mnogo. Treba da nam bude čast i zadovoljstvo što može da igramo sa njima“, rekao je Milošević novinarima na konferenciji za medije.

Meč u Beogradu pratiće i legendarni Ser Aleks Ferguson, koji je Miloševića savetovao da se bavi trenerskim poslom.

„Velika čast što Ferguson dolazi da gleda utakmicu, u godinama je kad ne ide ni na sve utakmice Junajteda. Privilegovani smo što ćemo ga videti na utakmici. Videću ga večeras na večeri pa ćemo razgovarati o raznim stvarima. Nadam se da će videti dobru ekipu Partizana. Imamo i nekoliko mladih igrača, koje možemo ne da ponudimo, već da predstavimo sutra na utakmici. Nema mnogo takvih igrača u Evropi. Velika čast i privilegija što mogu da kažem da mogu da sa njim sarađivao u UEFA. To je jedno od najdragocenijih iskustava koje imam u životu“, rekao je Milošević koji je upitan i šta će Fergusonu da pokaže i preporuči u Beogradu.

„Ima mnogo stvari koje mogu da preporučim, ali kao i za svakog Škota jedan dobar alkohol“, našalio se Milošević.

Milošević je istakao i da očekuje ispunjen stadion.

„Očekujem fer i sportsko navijanje, zbog svih problema u prošlosti. Ovo je praznik fudbala. S te strane ne očekujem probleme. Videli ste u Pioniru koliko publika može da stimulans.“

Uloga favorita je na strani gostiju, a Milošević je upitan može li Partizan da napravi iznenađenje kao neki timovi protiv crno-belih u Superligi.

„Verujem da možemo da očekujeo maksimum od Partizana svih 90 minuta. To smo već pokazali u prethodnom periodu. Videćemo koliko će to biti dovoljno. Ne možemo predvideti snagu i ekipu Mančetsera, ali dužni smo da damo svoj maksimum. Kada san došao, ideja mi je bila da Partizan približim evropskim ekipama. Mislim da je Partizan pokazao napredak u tim evropskim utakmicama. Sutra je prilika da još jednom vidimo koliko smo se približili evropskom klubovima. Ako u tome uspemo, to će biti veća pobeda i od tri boda, iako se nećete složiti sa mnom“, a onda je odgovorio i kakvog rivala očekuje sutra u Humskoj.

„U ovom momentu ne mogu da budem siguran kako će igrati. Mislim da neće igrati sa tri igrača u poslednjoj liniji, vec sa četiri kao u većem delu sezone. Što se tiče sastava, teško je predvideti“, rekao je trener crno-belih.

Milošević je upitan i kako komentariše analizu kolumniste Skaj sporta da će utakmica u Beogradu biti luda i da će rezultat biti 1:1 i da Junajted treba da bude srećan ako se meč tako završi.

„Lako je njemu da priča… Ne možemo sebi da dozvolimo luksuz da prihvatimo ta razmišljanja. Videli ste sinoc meč Totenhema i Crvene zvezda, koliko je teško i kolika je razlika. I mi ćemo imati slične probleme kao Zvezda. Idemo da damo 100 odsto, ako mozemo preko biće idealno. Nikakvo drugo razmišljanje ne treba da imamo“,

zaključio je Milošević.

Prvotimac Partizana Saša Zđelar rekao je da se raduje susretu sa jednim od najvećih klubova na svetu.

„Utakmica koju sanjamo i želimo da igrmao. Sanjamo da igramo u njihovoj ligi, sanjamo protiv njih. Za nas utakmica kao i svaka druga. Znamo šta radimo, imamo tim i nadam se da ćemo ući u utakmicu onako kako smo se dogovorili“, rekao je Zđelar.

Meč između Partizana i Mančeter Junajteda igra se sutra od 18.55 na stadionu u Humskoj.

