Milošević: Rad spreman na borbu

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, pred utakmicu 20. kola Superlige protiv Rada, izjavio je da ih očekuje rival koji je spreman za borbu da napravi što bolji rezultat.

„Ekipa Rada ima dosta iskusnih igrača koji mogu svima da naprave problem.

Rad je poslednjih nekoliko godina u dosta teškoj, delikatnoj situaciji i u konstantnoj borbi za opstanak i egzistenciju, tako da nas očekuje protivnik koji je spreman za borbu i koji će pokušati da napravi što bolji rezultat. Naš meč protiv Napretka im daje za pravo da se i oni nadaju i da pokušaju da nas iznenade“, rekao je Milošević na konferenciji za medije u SC Teleoptik.

Milošević je rekao da su ostale još tri utakmice do kraja ovog dela prvenstva i da je tim poprilično umoran, ali da će se potruditi da dobro odrade te susrete do pauze.

Meč sa Radom za crno-bele dolazi posle ispuštene pobede protiv Napretka, koji je u prethodnom kolu uspeo da napravi preokret od 0:2 i da na kraju u slavi u Humskoj 3:2.

Slična situacija bila je u meču Lige Evrope protiv AZ Alkmara, kada je Partizan u finišu prokockao tri boda.

Milošević je upitan šta je razlog da ekipa u šest dana ispusti već dobijene mečeve.

„Najveći razlog je umor zbog kog dolazi do pada koncentracije. To je sve uzorčno povezano. Kad dođe do umora pada nam agresija od koje dosta zavisi naša igra. Zbog toga što smo imali trku i agresiju bili smo dominantni u velikom broju mečeva. Kad ti segmenti padnu, obara se koncentracija i sve ide dole. Zasad nismo uspeli u ključnim utakmicama da pronađemo način da to izbegnemo. Krivica i odgovornost su uvek moji. Ponovo neće biti kritike prema igračima, ali pravimo veliki broj individualnih grešaka. Svi grešimo“, rekao je Milošević.

Trener crno-beli govorio je i o nesaradnji igrača, istakavši da u timu postoji problem kada je u pitanju zajedništvo.

„Ne zajednioštvo u onom smislu kako većina ljudi misli. Nema potrebe da momci budu prijatelji van terena. Međutim, na njemu je poželjno prepoznavanje situacija i zajedničko funkcionisanje. Veliki broj smernica igrači dobiju od nas, mene kao trenera, ali nemoguće je predvideti sve. Onda dolazi do snalažljivosti individualaca ili grupe. Takvu vrstu zajedništva još nemamo, što je prirodno, jer smo se u ovom sastavu okupili kada je potpisao Lazar Marković“.

Milošević je posle Napretka izjavio kako će i njegov status biti pod znakom pitanja, pa je upitan i da li će ekipu voditi u prolećnom delu sezone.

„Trudiću se da i ja malo smirim glavu da ne bi ljudi dolazili do pogrešnih zaključaka. Plan je da radim dugoročno. Potpisao sam ugovor na dve godine i plan je da toliko ostanem ovde. Naravno da se trudim da u što kraćem periodu oformim tim koji će se boriti za titulu i otići još dalje u Evropi. Mislim da posle pet, šest meseci možemo da kažemo da smo na dobrom putu. Bilo je grešaka, ali plan je da se radi dugoročno“, zaključio je Milošević.

Meč između fudbalera Rada i Partizana igra se sutra od 13.30 na Banjici.

(Tanjug)