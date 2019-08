Milovan Vesnić pred Slovakia ring

UŽICE – Srpski automobilista Milovan Vesnić, vodeći u generalnom plasmanu sa 109 poena, nastavlja takmičenje u TCR Istočna Evropa i ESET kupu ovog vikedna u Slovačkoj.

On je posle pucanja gume u obe trke na Grobniku, ipak, zadržao vođstvo u generalnom plasmanu ispred Čeha Jahima Galaša.

“Nadam se da su pehovi prošli i da će na Slovakija ringu biti sve u redu sa automobilom. Prednost koju imam nije velika, pa moram pametno da odvezem narednu rundu”, kaže Vesnić i ističe da voli da vozi na Slovakija ringu.

“Po meni je to najlepša i najbolja staza koju imamo u kalendaru ove godine. Poznajem je dobro, mnogo puta sam se tamo takmčio, samo je važno da sa automobilom bude sve u redu”, ističe Vesnić.

On naglašava da, iako je vodeći u generalnom plasmanu, imaće tešku borbu sa stazi.

“Riba je veoma brz, ima auto najnovije generacije, a uz to je Slovakija ring njegov domaći teren, gde redovno testira i takmiči se. Mislim da će mi on biti najveća konkurencija, ali i bar još trojica sa kojima vozim celu sezonu. Mislim da će vikend u Slovačkoj biti dobar, jak i brz”, dodao je Vesnić.

Na trci u Slovačkoj učestvovaće i Poljak Jakub Višomirski , takođe, član ASK Vesnić.

(Tanjug)