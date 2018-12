Mirković pred Rad: Ima emocija, ali pobeda je obaveza

BEOGRAD – Trener fudbalera Partizana Zoran Mirković priznao je da jako emotivno dočekuje meč protiv Rada, kluba u kome je ponikao, ali da su dve pobede do kraja prvog dela sezone obaveza.

„Ima izraženih emocija, to je moj klub. U Radu sam najviše naučio o fudbalu i životu, tako da mi nije baš najdraže što igram protiv njih, iako se radujem susretu sa nekim ljudima“, rekao je Mirković na konferenciji za novinare u Sportskom centru Teleoptik.

O ekipi Rada kaže da 15. mesto na tabeli Superlige ne odslikava pravo stanje.

„Stanje na tabeli ne odgovara kvalitetu i potencijalu Rada, čvrsti su i borbeni. Imaju miks iskusnih i mladih igrača i očekuje nas težak duel. Pritom, teren nije u dobrom stanju, ali bez obzira na to idemo na pobedu“.

Crno-beli će i na Banjici biti oslabljeni izostankom Marka Jankovića zbog povrede.

Mirković priznaje da je da njegovi igrači osećaju pritisak čak i u trenutku povoljnog rezultata.

„Vidi se to. Promašujemo šanse, rezultat je isti, a bliži se kraj utakmice. Dešavalo nam se da smo tako gubili bodove u tri ili četiri navrata. To ostaje u glavi. Obaveza su nam dve pobede“, zaključio je on.

Utakmica 20. kola Superlige između Rada i Partizana na programu je sutra od 17 sati.

(Tanjug)