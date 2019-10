Mitrović: Dva laka i slatka gola

VILNJUS – Napadač Srbije i dvostruki strelac u pobedi protiv Litvanije Aleksandar Mitrović bio je zadovoljan rezultatom u Vilnjusu.

Srbija je u ponedeljak uveče pobedila Litvaniju sa 2:1, u kvalifikacijama za EURO 2020.

„Bitno je da smo uzeli tri boda i sada idemo dalje. Mogao je da bude još neki gol. Pobeda i tri boda, lepo smo završi ovaj ciklus i lepo se vraćamo u klubove“, rekao je Mitrović novinarima posle meča.

On je istakao da je pad koncentracije bio uzrok slabije igre u poslednjih nekoliko minuta meča.

„Malo više koncentracije i da se malo više ostane u utakmici, da se ostane fokusiran na utakmicu bez obzira na rezultat. Imali smo padove, posebno pred kraj utakmice kada smo dozvolili šanse, dozvolili smo im da budu opasni. Mogli smo utakmicu da završimo ranije“, rekao je Mitrović.

Njemu za je oba gola asistirao Adem Ljajić.

„Dočekao sam i ja da mi Ljajić namesti gol. Šalim se, dve stvarno lepe asistencije. Znamo se dugo, igramo zajedno. Izgledalo je prosto i jednostavno. Dosta ovakvih golova sam dao na treningu, vežbali smo. To je plus kada znate saigrače. Mislim da su oba gola došla iz toga što je on znao da ću ja da budem na pravom mestu, a ja da će on da odigra takvu loptu. Dva laka gola, ali i slatka“, zaključio je Mitrović.

(Tanjug)