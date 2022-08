Mitrović: Ispustili smo pobedu, ali i remi je dobar rezultat protiv Liverpula

Fudbaler Fulama Aleksandar Mitrović rekao je da je njegova ekipa ispustila pobedu protiv Liverpula u današnjoj utakmici u Premijer ligi, ali da je i remi dobar rezultat protiv jedne od najboljih ekipa na svetu.

„Da je neko pre utakmice pitao da li bih bio zadovoljan bodom sigurno da bih, ali ovako posle utakmice, jeste dobar rezultat, ali ostaje gorak utisak pošto smo dva puta vodili. Primili smo naivne golove, mislim da možemo da kažemo da smo ispustili dva boda danas. Ali igrali smo protiv jedne od najboljih ekipa na svetu, jesmo uzeli bod, idemo dalje“, rekao je Mitrović za televiziju Arena sport.

Fudbaleri Fulama odigrali su danas na svom terenu nerešeno 2:2 protiv Liverpula u prvo kolu Premijer lige. Mitrović je postigao oba gola za londonski klub.

„Prvi gol – znam kako Keni (Tete) centrira, ostavio sam prostora jer sam znao da će lopta biti viša, da ću imati vremena da je napadnem. Lep tajmng, malo sam se poslužio rukama, malo iskustvo i lopta je završila u mreži“, naveo je srpski reprezentativac.

Drugi gol postigao je iz jedanaesterca, nakon što ga je srušio defanzivac Liverpula Virdžil van Dajk.

„Mislim da sam bio u poziciji da ga napadnem, on je krenuo da se povlači u šesnaesterac, bio je pravi momenat da ga napadnem, da probam da ga varkom tela izbacim iz ravnoteže. On je krenuo da udari loptu, zakačio me je po kolenu, osetio sam kontakt i pao sam. Mislim da je bio penal. Nadam se da ću nastaviti sa golovima iz penala, osećam se lepo, komforno, vežbam svakodnevno penale, dok god je tako nastaviću da šutiram“, dodao je Mitrović.

Fulam se ove sezone vratio u Premijer ligu, a Mitrović je rekao da je cilj opstanak.

„Glavni cilj je da se ostane prvih godinu, dve dana, onda polako. Sve preko toga je veliki plus. Prethodni period bio je drugačiji, ali Fulam je drugačija ekipa sa drugim menadžerom, sa drugačijim mentalitetom, ekipa koja igra dobar fudbal sa dosta samopouzdanja i želi da se takmiči sa svima. Ako su bolji pružiš ruku i to je to“, naveo je.

„Verujemo u sebe, imamo jako dobrog trenera koji veruje u nas i ono što radimo svakodnevno na treningu. Nadam se da ćemo ove sezone biti jedno veliko iznenadjenje za sve. Idemo dalje ima još utakmica da se igra, ali lep početak sezone“, dodao je Mitrović.

(Beta)

