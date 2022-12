Mitrović: Nije vreme, ni mesto da se razmatra opcija o odlasku selektora

BEOGRAD – Ne vidim razlog da se raspravlja o poverenju Stojkoviću, čije su nepune dve godine mandata ispunjeni vedrinom, odličnim rezultatima i povratkom vere u državni tim, izjavio je fudbaler Fulama i reprezentativac Srbije Aleksandar Mitrović u intervjuu za Sportklub.

Fudbaler Fulama osvojio je Zlatnu loptu za najboljeg igrača u 2022. godini u izboru FŠ-a.

„Zlatna lopta najbolja je satisfakcija i nagrada u odlazećoj godini i hvala ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije, ulagao sam mnogo žara i energije u svakoj utakmici. Ispraćam najbolju godinu u karijeri, uspešnu na svim poljima. Maksimum u datom trenutku ne znači i konačan zaključak. U 2023. godini nastavljamo zajedno, u državnom timu, klubovima. Obaveze se množe“, istakao je Mitrović.

Prokomentarisao je i učešće reprezentacije na Mundijalu u Kataru.

„Ophrvali su nas mnogobrojni problemi, povrede udarile u timske temelje. Nažalost, u ključnom trenutku nismo bili maksimalno spremni za mondijalske izazove. Da se razumemo, isključivo pričam o povredama. Veliki broj reprezentativaca ispao je iz stroja, samo mi znamo koliko smo muka istrpeli. A, kad nisi fit, logično, ne možeš ni taktički da odgovoriš zadacima na terenu. Viša sila urotila se protiv nas“, ocenio je fudbaler Fulama.

Dodao je Mitrović da mu se nije svidelo što su se delovi javnosti naslađivali problemima reprezentacije.

„Čini mi se da unutar pojedinih krugova postoji želja da nas što pre slome. Jedva su dočekali ispadanje i osuli paljbu. Navikao sam, posle decenije u reprezentaciji, na sve i svašta, tako i jasno ciljane kritike. Prvo da razjasnimo, našim navijačima, naciji, svaka čast. Osećali smo podršku na svakom koraku i obećavam, od marta, s prvim kvalifikacionim utakmicama za Prvenstvo Evrope, vratićemo duplom merom. Pobedama. Pojedinci su osetili potrebu da komentarišu Piksijev učinak, iako su miljama daleko od selektora i njegovog imena. Pitanja o pripremi utakmice, raspoloživom kadru, povredama, psihološkom stanju fudbalera, kao da nisu bitna. Klupa i teren su jedno, televizija i studio sasvim drugo“, izjavio je Mitrović.

Problemi oko premija koji su se pojavili u pojedinim medijima fudbaler Fulama označio je kao laž.

„Niko od nas ne igra za Srbiju zbog novca. Lično, sramota me i da pričam na temu premija. Igramo u odličnim klubovima, zarađujemo i više nego dovoljno, reprezentacija traži čistu glavu i srce. Novac nije bitan. Pokazali smo više puta da se odlično slažemo. Kvalifikacije, put do Katara, zajedno nismo izgubili utakmicu do Švajcarske. Za dobre fudbalere, u svakom timu, mora da ima mesta“, konstatovao je najbolji strelac reprezentacije u istoriji.

Tvrdi Mitrović da odlazak selektora u ovom trenutku nije moguć.

„Nije vreme, ni mesto da se razmatra opcija o odlasku selektora. Napravili smo mnogo dobrih stvari, predstavili superofanzivan fudbal, igrali na Mondijalu, domogli se „A“ divizije Lige nacija. Sport, fudbal pogotovo, traži kontinuitet. Sramota me da pričam o Piksijevom odlasku“, naglasio je Mitrović.

Dodaje da učešća na Mundijalima mnogo znače reprezentacije zbog kontinutiteta.

„Navikli smo na usud optužbi i sukoba posle velikih takmičenja. Uzastopna učešća na mondijalima nisu mala stvar, naprotiv. Pogledajte ko se nije ni dokopao Katara, a Srbija je igrala i četiri godine ranije, u Rusiji. Euforija može da bude dobra stvar, međutim, nama su potrebni trkači na duge pruge. Fudbal traži ponavljanje, kontinuitet, ne trpi stare zasluge. Naša generacija može mnogo da raste i zato podignutih glava gledamo napred“, zaključio je Mitrović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.