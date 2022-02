Mladi švajcarski fudbaler Stajić iz Bazela u Grafičar

BEOGRAD – Švajcarski fudbaler Milorad Stajić, koji je prošao omladinsku školu Bazela, noivi je član Grafičara, saopšteno je iz razvojnog tima Crvene zvezde.

Dvadesetogodišnji vezni igrač potpisao je ugovor do leta 2024. godine.

„Zadovoljan sam što sam ovde, želim da napredujem, san mi je da jednog dana zaigram na „Marakani“ i radiću naporno da to ostvarim. Saigrači su sjajni, nije lako doći iz inostranstva i tek tako se prilagoditi, ali je ovde veoma zdrava i dobra priča, sa takvom konkurencijom samo možemo da budemo bolji“, izjavio je Stajić.

Velika očekivanja od Stajića potvrdio je i sportski direktor Grafičara Dušan Anđelković.

„Grafičar uvek ima za cilj razvijanje Zvezdine dece i dovođenje mladih i talentovanih igrača. Odlučili smo se za Stajića, dolazi iz odlične sredine i njegov odnos prema treningu videli smo već u prvih 10 minuta. Odnos prema obavezama, odnos sa saigračima, poštovanje trenera i njegovih zamisli, sve je to jako bitno za mladog igrača“, izjavio je nekadašnji Zvezdin levi bek, koji je dobar deo karijere proveo u Rusiji.

Anđelković je još jednom ponovio ciljeve kluba u predstojećoj polusezoni.

„Cilj je razvoj mladih igrača, ali i opstanak u Prvoj ligi Srbije. U nezavidnoj smo situaciji na tabeli, po mom mišljenju nezasluženo, jer smo mnogo utakmica odigrali dobro, ali ostali bez bodova. To su posledice neiskustva, ali ne bežimo od toga. Pojačali smo se i cilj je opstanak u ligi. Biće to veliki uspeh, a vidimo da su igrači Grafičara ostali u prvom timu Zvezde, naš nekadašnji fudbaler Lazetić je prodat u Milan. To su sve veliki uspesi Zvezde i Grafičara“, istakao je Anđelković.

Fudbaleri Grafičara prvi takmičarski susret u 2022. godini odigraće 26. februara u Ivanjici protiv Javora.

(Tanjug)

