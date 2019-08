Mladi teniseri nemaju šanse protiv Đokovića – a sve zbog mobilnog telefona

U današnje vreme ne možemo da zamislimo život bez pametnih telefona koji su postali gotovo nezamenjiv deo života posebno dece i tinejdžera. Utiču na sve sfere njihovog života, pa tako neki sportski treneri, u ovom slučaju treneri tenisa, kažu da su mobilni glavni razlog zašto nove generacije igrača ne mogu biti bolji od onih koji su odrastali bez pametnih telefona.

„Rafa, Rodžer i Novak bili su poslednja generacija dece koja su odrastala bez mobilnih telefona. Može li to biti razlog zašto nove generacije, koje su snažnije, veće, brže i mlađe i dalje ne mogu da pronađu način da ih pobede“, napisao je u svom tvitu dr. Mark Kovač, američki psiholog i trener.

Rodžer je nedavno napunio 38 godina, Rafa i Novak imaju 33, odnosno 32 godine, i dominiraju teniskim terenima proteklih 15 godina. ‚“Velika trojka, kako je poznata u svetu sporta, osvojila je ukupno 54 Gren slema, a među njima i poslednjih 11, prenosi Express.hr.

Švajcarac Sten Vavrinka bio je poslednji teniser izvan ‘trojke’ koji je osvojio US Open 2016. godine. Među prvih 10 igrača njih četvoro mlađe je od 24 godina i još uvek se moraju dokazati na terenima.

S tim mišljenjem slaže se i Džudi Mari, majka bivših Vimbldonskog šampiona Endija Marija, i sama bivša igračica, i trener Fed cup ekipe. Ona smatra da tehnološki uređaji mogu uticati na mogućnost koncentracije, piše CNN.

„Tenis se vrti oko rešavanja problema, razmišljanja kako da nešto uradite, i mogućnosti da se razume šta se događa na tvojoj strani mreže, ali i na drugoj strani. Morate razmišljati brzo i delovati brzo, pa je je odlučivanje veliki deo toga svega. A danas ima toliko tih uređaja i spravica koje razmišljaju umesto ljudi. I ta zavisnost od takvih uređaja me brine“, rekla je.

Razliku među igračima starije i mlađe generacije primetio je Dejvid Samel, trener 29-godišnjeg Markusa Danijela i britanskog 25-godišnjeg Lijama Broadija i autor knjige ‘Locker Room Power: Building An Athlete’s Mind’.

„Mislim da je to faktor koji doprinosi dugovečnosti Rodžera, Novaka i Rafe i nekih igrača parova. Neke od njih nikada nisam vidio na telefonu za vreme treninga. I znam da neki od njih nemaju mobilni sa sobom uopšte kada igraju gren slamove. I samo se fokusiraju na ono što moraju da urade. Vidim mlade igrače kako vredno rade u teretani, ali između svake serije gledaju u ekrane telefona“, rekao je.

Mečevi, posebno oni koji se igraju na pet setova, zahtevaju veliku koncentraciju. Ovogodišnje finale Vimbldona između Federera i Đokovića trajalo je četiri sata i 57 minuta. Đoković je pobedio u tom najdužem finalnom meču u istoriji ovog legendarnog turnira.

„Lakše je koncentrisati se kada meč traje tri seta. I veliki test je ne samo tih pet setova, već to da ih možete odraditi možda dva ili tri puta pre pobede na turniru. Imaju li oni dovoljno fokusa i mentalne snage da to urade? Nije to samo povezano sa činjenicom da su stalno na telefonu, listajući objave na Instagramu ili nekoj drugoj društvenoj mreži, već to što vam je u tom trenutku na neki način mozak mrtav“, rekao je Samel.

Opasnosti ekrana svesna je i Mari. „I to ne samo one fizičke zbog očiglednog sedenja i jedine vežbe koju zapravo dobijaju samo njihovi prsti, već i one društvene, manjka komunikacije licem u lice između dece sa svojim vršnjacima, ali i one međugeneracijske“, kaže.

Dok je radila s nizom igrača na regionalnom i nacionalnom niovu kroz različite britanske programe, Mari je primetila pogoršanje fizičkih veština mladih.

„Videla sam puno toga tokom treniranja. Deca dolaze na tenis bez osnovnih veština koordinacije koje smo mi svi razvili jer smo se igrali napolju“, rekla je.

Potrebu za pametnim telefonima ne možemo izbeći, preko njega dobijamo informacije i obavljao važnu komunikaciju, ali iznenađuje to što mlađi igrači ne slede primere starijih generacija. I nemaju granica.