„Mogu da pobedim svakoga kada sam na svom vrhuncu“

Najbolji svetski i srpski teniser Novak Đoković nakon pobede nad Špancem Robertom Bautista-Agutom izjavio je za RTS da uprkos tome što je protivnik bio veoma nezgodan, veruje da kada dobro igra, može da savlada bilo kog tenisera na svetu.

Đoković i Agut su ponovo odigrali neizvestan meč, a ključni detalj odigrao se u trećem setu, kada je Novak spasao brejk loptu u poenu koji je imao 45 razmena udaraca.

„Nisam znao za taj podatak. Složio bih se da je to bio udarac koji je presudio pobedu. Poprilično duga razmena po dijagonali, znao sam da će da drži po dijagonali i čeka moju grešku, a ja sam sačekao idealan momenat i poziciju da promenim ugao i da pripremim paralelu koja je ušla. Podigao sam nivo igre i bio rasterećen od tog momenta. Po kvalitetu igre poslednji set je bio najbolji, vrlo sam srećan zbog još jednog finala“, izjavio je Novak.

Španac Agut je savladao Đokovića dva puta ove godine, ali Novak ne misli da je on neko protiv koga ne želi da igra.

„Ja sam od njega izgubio 2 puta ove godine, doduše na tvrdoj podlozi, a oba meča koja sam izgubio bila su slična, gde sam vodio set i brejk, a on se vratio. Današnji meč je tako počeo, podelili smo po set i treći set se lomio. Ključno je bilo mentalno slomiti taj otpor, on je ušao u svoju mašinu koja je jako konstantna, pravi malo grešaka i ljudi ga potcenjuju, prvi put je bio u polufinalu Grend Slema, ali on je stalno u 15 najboljih u svetu. Tu zaslužuje da bude, pogotovo poslednjih godinu i po dana, dosta je napredovao i podloga mu odgovara. Za mene je vrlo nezgodan igrač, ali nema igrača protiv kojeg ne bih želeo da igram jer sam svestan da mogu da pobedim svakoga kada sam na vrhuncu“, dodao je Novak.

Publika u Londonu ponovo je bila naklonjena Novakovom protivniku, što nije iznenađenje za srpskog tenisera.

„To je dobra priprema za finale. Igrao sam sa Federerom i Nadalom finala na Vimbldonu i imam pozitivan skor, prihvatam publiku i protivnika, trudim se da budem u svom elementu i da odradim ono što treba“, zaključio je Đoković.

Finale Vimbldona između Đokovića i Federera igra se u nedelju od 15.00 časova.