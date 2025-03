Morata žali što je napustio Atletiko Madrid i prešao u Milan

Španski fudbaler Alvaro Morata rekao je da žali što je prošlog leta napustio Atletiko Madrid i prešao u Milan, otkrivajući da su ga lični problemi doveli do pogrešne odluke.

Morata je prošlog leta iz Atletika prešao u Milan, za koji je odigrao 16 prvenstvenih utakmica i postigao pet golova, a u januaru je prešao na pozajmicu u Galatasaraj.

On je rekao da je odlučio da napusti Atletiko posle brojnih poziva tadašnjeg trenera italijanskog kluba Paula Fonseke, zbog kojih se osećao poštovano, a otišao je nakon što je klub doveo Santjaga Himenesa, koji se više uklapao u taktiku trenera.

„Fonseka me je zvao svakoga dana. Nije trebalo da napustim Atletiko, ali nisam se dobro osećao, a kada se ne osećate dobro, donesete pogrešne odluke u svakom aspektu života. Trener Milana me je svakodnevno zvao, bilo mi je potrebno da se osećam voljeno i cenjeno. Morao sam brzo da odlučim, a nisam shvatao da je i Simeoneu takođe stalo do mene i da me ceni“, rekao je Morata za Kadena Ser, preneli su italijanski mediji.

„Moj otac i moj agent rekli su mi da grešim, ali nisam ih slušao. Kada prolazite kroz teškoće, sve vam se čini sivo, čak iako ljudi oko vas govore da nije tako. Da mogu da vratim vreme, nikada ne bih napustio Atletiko, ali ne možete da promenite prošlost, a sada sam veoma srećan“, dodao je 32-godišnji napadač.

Morata će ostati na pozajmici u Galatasaraju do januara 2026. godine.

U ugovoru postoji opcija da turski klub do 15. januara 2026. godine može da otkupi Moratu za osam miliona evra.

(Beta)

