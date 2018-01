Morinjo blizu potpisivanja novog ugovora sa Junajtedom

Trener Mančester junajteda Žoze Morinjo blizu je dogovora o potpisivanju novog ugovora sa tim fudbalskim kubom.

Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), pregovori su dobro napredovali i pitanje je vremena kada će portugalski trener produžiti ugovor. On je 2016. godine potpisao ugovor na tri godine, a spekuliše se da bi potpisivanjem novog, Morinjo ostao na Old Trafordu do 2021. godine.

Mediji su prethodnih nedelja navodili da je 55-godišnji trener „uznemiren“ zbog budžeta u prelaznom roku, ali je on to negirao.

Junajted je zainteresovan za fudbalera Arsenala Aleksisa Sančesa i spreman je mnogo da plati za njega, ali za sada dogovor nije postignut.

Morinjo je u maju 2016. godine preuzeo Mančester junajted sa kojim je osvojio Liga kup i Ligu Evropa.

Posle 23 kola u Premijer ligi Mančester junajted je drugi na tabeli sa 12 bodova zaostatka za gradskim rivalom Sitijem.

